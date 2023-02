Durante el mes en el que se celebra el Día de San Valentín, existe una invitación a enfatizar las manifestaciones de afecto, pero no solamente hacia otros, sino también hacia uno mismo. Con ese propósito se creó el “Taller virtual desde tu cama: afirmaciones de amor propio”, que se llevará a cabo el domingo, 26 de febrero de 9:30 a 11:30 a.m.

Según Valerie Santiago, la creadora del taller y quien es instructora de yoga y fundadora de El Estudio de Ciudadela, es posible explorar el amor propio día a día y eso es lo que busca enseñar a través de esta reunión virtual.

“Aprendí que cuando me valoro y me amo primero, soy capaz de hacerlo sin condición. Diariamente encuentro espacios para estar conmigo misma. Escribo, pienso, hablo sola, medito, y cuando medito en movimiento, practico yoga y pilates”, explica la experta.

Santiago detalla que en esa “receta de amor propio” que practica diariamente “me amo en cada momento, no me critico, me miro al espejo y bailo, me hablo bonito, tomo mucha agua, como muchas frutas y me muevo”.

Esta “receta” será compartida por Santiago en el taller que puedes realizar desde la comodidad de tu cama.

Para participar del taller, que tiene un costo de $33.45, debes acceder a www.yogailoveyou.com para realizar el pago y recibir las instrucciones de cómo unirte al curso.

“Comenzamos con una sutil secuencia de Hip Flow, seguido por ‘journaling’ y cerramos con Yoga Nidra... Necesitas wifi, computadora o tableta, libreta, bolígrafo y muchas ganas de amarte más”, adelantó la experta.