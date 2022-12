El 2023 será un año que nos llevará a la creación, la perfección, al conocimiento, a ser fuertes, persistentes y a protegernos unos a otros.

A continuación las predicciones para el próximo año por signo zodiacal.

Aries (20 de marzo - 19 de abril)

Se perfila un año de honores y reconocimientos para ti. (Shutterstock)

El año 2023 abre nuevas puertas en tu campo laboral o de estudios Se perfila un año de honores y reconocimientos para ti. Cuentas con los recursos y oportunidades necesarias para progresar económicamente gracias a tu trabajo y esfuerzo haciendo lo que te gusta y disfrutas. Venus, a lo largo del 2023, favorece el que te unas a personas que apoyan tus sueños y progreso económico. El 2023 es un año de abundancia y prosperidad. Desde agosto a diciembre trata de ahorrar e invertir sabiamente. Marte, tu regente, y Júpiter te presentan oportunidades de empleo, viajes y romances que debes de aprovechar. Los solteros pueden conectar finalmente con su pareja perfecta, la ideal. Los meses más favorables para ti, Aries, son enero, marzo y mayo. En este último verás avances económicos y profesionales. Los meses para fluir positivamente junto a la pareja, familia y amistades serán junio, septiembre y octubre. El mes para viajar y aventurarse lo será noviembre. Tu intuición se resaltará de una manera muy especial con la energía del eclipse el 14 de octubre sobre tu signo. El Sol, Venus y Mercurio te hacen tomar una decisión muy importante en asuntos de amor. Los solteros viven muchos romances y los unidos se inclinan a fortalecer su unión. Muchos arianos pueden mudarse a otro lugar para cambiar de ciudad o país gracias a su progreso laboral. Aries va a donde le ofrezcan estabilidad personal y económica. El mes de diciembre del 2023 se presentará bien ocupado, lleno de trabajo y actividades.

PUBLICIDAD

Arianos famosos: Olga Tañón, David Bustamante, Fernando Botero, Luis Miguel, Luis Fonsi, América Ferrera, Mariah Carey y Lady Gaga.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los meses entre enero a mayo serán cruciales en el tema de tu carrera profesional. (Shutterstock)

El 2023 se perfila como un año feliz y estable para ti. Pese a las situaciones que pasen tanto en tu país como mundialmente, vences con mucha valentía todo obstáculo o situación difícil que se presente. Urano te inclina a romper cadenas, ataduras y dependencias tóxicas, trabajos o labores que no te hacen feliz. Es muy posible que cambies de profesión o carrera. Júpiter será muy bondadoso contigo en este año 2023. Los meses entre enero a mayo serán cruciales en el tema de tu carrera profesional. Saturno también aporta a que estos primeros meses del año sean unos muy activos, exitosos y llenos de suerte para ti. Venus, tu regente, pone a prueba el tema del amor y las relaciones de pareja. Si estás unido, evalúas si vale la pena seguir adelante o terminar la relación por el bien de ambos. Los solteros serán muy selectivos al momento de elegir pareja en el 2023. Venus también pone su energía a trabajar para tu progreso económico. Abril marca un período de mucha felicidad, lleno de momentos inolvidables. Durante los meses de junio hasta agosto, préstale atención a tu salud física. Júpiter nos inclina a exagerar o llevar algún tratamiento, régimen o malos hábitos a los extremos. Esto será contraproducente. Para el amor, tus meses favorables son febrero y octubre. Tauro, este año 2023 celebra el día de San Valentín bien acompañado. Los que buscan un nuevo amor en este año será cuestión de abrir su corazón en abril, septiembre y a principios de octubre.

PUBLICIDAD

Tauranos famosos: J Balvin, Adele, Farruko, Pedro Pierluisi, Enrique Iglesias, Penélope Cruz, Adamari López y Laura Pausini.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El universo te trae cambios para que mejores tu calidad de vida, las relaciones con los seres queridos y también con personas muy especiales. (Shutterstock)

Este año 2023 se presentarán cambios radicales e inesperados para ti. El universo te trae cambios para que mejores tu calidad de vida, las relaciones con los seres queridos y también con personas muy especiales. Saturno y Júpiter te impulsan a trabajar para unir a la familia, a fluir con sus actividades y estilos de vida. Marte, el planeta guerrero y líder, te lleva a imponer en ciertos momentos tu voluntad, creencias y costumbres a las que se resisten tus familiares. Utiliza esta energía para promover la unión, el amor y el respeto entre ustedes. Los meses de mayo a septiembre se presentan tensos. Después del mes de octubre te dedicarás a organizar, remodelar y a cambiar la energía de tu casa para reflejar en ella el nuevo Géminis. Venus resalta tus encantos y sensualidad. Los ya unidos de forma oficial a una pareja, trabajarán en mantener viva la pasión, el romance, la confianza y el compromiso de la relación. Los solteros se abren a conocer personas y divertirse, pero eligen a su pareja no por lo físico, sino por la conexión espiritual que tengan en común. En asuntos económicos, el 2023 se perfila como un periodo de progreso laboral, éxito y con seguridad financiera. El Géminis que aproveche las oportunidades laborales, de negocios e inversiones que se le presenten, disfrutará de terminar un 2023 en total abundancia. Todo mal de salud que padezca o se desarrolle en estos próximos doce meses lo vencerán. Enfócate en ti y en tu amor propio.

PUBLICIDAD

Geminianos famosos: Chris Evans, Johnny Depp, Angelina Jolie, Morgan Freeman, John F. Kennedy, Donald Trump y David Bisbal.

Cáncer (21 de junio - 21 de julio)

Saturno, a partir de marzo, te lleva a aprender de otros, a desarrollar tus conocimientos y a expandir tu mente hacia temas que antes no te interesaban. (Shutterstock)

Nada volverá a ser como antes. El nuevo año 2023 abre con cambios a nivel laboral o profesional. Hay planes de cambiar de lugar o posición de trabajo. Eres muy talentoso, cumplidor y has aprendido a dar el máximo para ser el mejor. Tu mayor reto continúa siendo la pareja, el amor y las relaciones con otros. Plutón eleva tu impulsividad, la necesidad de tener una relación sin pensar si ésta te conviene. Muchos toman decisiones que luego traen arrepentimiento. Por otro lado, Mercurio abre los canales de la comunicación para que puedas mejorar tus relaciones. Saturno, a partir de marzo, te lleva a aprender de otros, a desarrollar tus conocimientos y a expandir tu mente hacia temas que antes no te interesaban. Marte toca tu signo también en marzo, reforzando lo antes dicho, pero con más fuerza e impulsividad. Tus mejores meses comienzan a partir de mayo. Júpiter traerá ganancias, suerte, buenos contactos y relaciones que te abrirán oportunidades al crecimiento laboral y social en el 2023. Durante todo el año, aprenderás a controlar tus emociones, a no responder agresivamente, a ser más pasivo y buscar un balance en todo. En temas de salud, continúas con un tratamiento importante para superar enfermedades de cuidado. Muchos superan adicciones, depresiones, malos hábitos alimentarios y se alejan de todo lo tóxico, incluyendo a personas cercanas.

Famosos de Cáncer: Lionel Messi, Kevin Hart, Sofía Vergara, Angelique Boyer, Príncipe William, Princesa Diana y Nelson Mandela.

PUBLICIDAD

Leo (22 de julio - 22 de agosto)

La energía planetaria, en tu mansión de uniones y asociaciones, continúa muy activa este 2023. Te enfrentas a unos meses fuertes de julio a octubre. (Shutterstock)

Este 2023 se pronostica como un periodo lleno de grandes experiencias y aprendizaje para ti. En tu agenda está viajar, conocer nuevas personas, hacer actividades que mejoren tu salud física y mental, como ampliar tu círculo social. Se impone un cambio de imagen, un nuevo leoncito o leona. La energía planetaria, en tu mansión de uniones y asociaciones, continúa muy activa este año. Te enfrentas a unos meses fuertes de julio a octubre. Plutón te impulsa a tomar las riendas de tu vida e influir en las decisiones de los demás, esto último afecta las relaciones con familiares, compañeros de trabajo y amigos. Aprendes -a la fuerza- a respetar el plan de vida de otros y a amar el plan de vida que te ha tocado. Los dos eclipses del mes de octubre traen inestabilidad emocional. Te recomiendo fluir, adaptarte, ya que llevar la contraria o imponer tu criterio será desgastante. Lo mejor del 2023 lo vives en los primeros meses. Júpiter aporta abundancia y mucha prosperidad a tu vida. Te impulsa a vivir aventuras, a sentirte feliz y en control de tu mundo. En los meses de verano, aunque un poco retantes, te sentirás muy sensual, como un imán atrayendo miradas y la atención de muchos. Los solteros pueden conocer a la persona indicada para vivir un gran amor. Los casados, tienen que decidir cómo trabajar juntos para que la relación funcione o termine. Cuida tu salud, en especial la espalda.

Leones famosos: Jennifer López, Carlos Pena Vega, Demi Lovato, Tom Brady, Barack Obama y Meghan Markle.

PUBLICIDAD

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Este 2023 te enfocas en ti, los demás que asuman las consecuencias de tus decisiones y acciones. (Shutterstock)

Abres el 2023 muy sensible y emocionalmente delicado. Tu intuición, que no se equivoca, sabe que en los próximos doce meses te enfrentarás a grandes decisiones, a cambios inevitables que tienes que vivir por tu bien. Virgo tiende a ser controlador y, muchas veces, impositivo cuando trata de imponer lo que él o ella cree que es mejor para otros, pero se olvida de sí mismo. Este año te enfocas en ti, los demás que asuman las consecuencias de tus decisiones y acciones. Tus mejores meses del 2023 son julio y agosto. Meses no tan buenos, pero no serán malos son de agosto a diciembre. En septiembre y noviembre se presentan situaciones delicadas a tratar. Por lo demás, Júpiter te baña de mucha suerte. El 2023 se perfila un periodo próspero, de éxitos profesionales como personales. Sé positivo. Trabaja en ti, en controlar tus pensamientos, que sean positivos. En el amor, sanas tu corazón herido para abrirte a un nuevo y gran amor. Los unidos también buscan sanar, a través del perdón, situaciones dolorosas para ambos. Toman decisiones juntos que les permitan ser felices dentro de la relación. Saturno y Neptuno te sacuden, saca a la luz aquello que guardas dentro de tu ser y que necesitas sanar para ser feliz en el amor y poderte relacionar con otras personas sanamente y sin sufrir.

Virgos famosos: Kobe Bryant, RM, Juan Pablo Montoya, Beyoncé, Marc Anthony, Thalía, Claudia Martín y Príncipe Harry.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Venus, tu regente, a lo largo del 2023, te brinda amor, salud, sensualidad, belleza, buenos amigos, aventuras y crecimiento profesional. (Shutterstock)

El 2023 es benigno contigo, Libra. Esto quiere decir que lo que ocurra dentro o fuera de tu entorno lo superas fácilmente. Nada te falta, al contrario, te sobra para compartir con otros tu abundancia, amor y tiempo. Se presentan oportunidades para crecer, madurar y establecer bases seguras para tu futuro. Aprendes la importancia del ahorro, del buen manejo de tus finanzas y de invertir sabiamente para sobrevivir en tiempos difíciles. El mes de enero del 2023 abre con prosperidad. Se te paga todo lo adeudado en asuntos laborales. Venus, tu regente, a lo largo del año, te brinda amor, salud, sensualidad, belleza, buenos amigos, aventuras y crecimiento profesional. Marzo, abril y mayo son tus mejores meses para el amor, la diversión y el progreso. Tu lección a aprender en lo económico llega en el mes de abril, cuando se te juntan gastos programados con gastos inesperados. Los demás meses se muestran tranquilos y evolucionando con éxito en todo lo que realices. Paciencia y mucha comprensión con la pareja para aquellos que están unidos. Saturno te demuestra la importancia de ser leal y estar comprometido con la relación. Demuéstrale tu amor de forma que seas más valorado. Cuida tu salud, en especial, controla el consumo de azúcar o carbohidratos. Hazte pruebas con regularidad.

PUBLICIDAD

Libranos famosos: Zac Efron, Bruno Mars, Will Smith, Verónica Castro, Pedro Almodóvar, Catherine Zeta Jones y Michael Douglas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Saturno y Júpiter, a lo largo del 2023, te inclinan a estar más cerca de hijos, familia y a involucrarte más en sus vidas aportando apoyo, mucho amor, creando lazos afectivos, recuerdos positivos y dejando huellas en ellos. (Shutterstock)

Este 2023 es el año para aprender a amar comenzando contigo mismo. Quien ama, puede dar amor. Quien se respeta a sí mismo, sabe lo que le conviene. Se anuncian compromisos, bodas, celebraciones de todo tipo para ti, Escorpio. Doce meses para continuar preparándote para que ese futuro que estás creando hoy esté lleno de paz, amor, salud y abundancia. Venus favorece tu vida amorosa la mayor parte del año. Entre los meses de julio y septiembre, el planeta Venus entra en retrogradación y es entonces cuando tomas una decisión muy importante en cuanto a la pareja que deseas en tu vida, estés unido o soltero. Saturno te ha llevado a confrontar situaciones laborales que requieren un cambio inminente. Muchos buscan mejores oportunidades de empleo con mejores beneficios porque están pensando en el futuro. Puede que hasta cambies de país, estado o ciudad por una mejor posición laboral o académica. En los primeros cuatro meses del 2023, préstale atención a tu salud física, en especial al sistema digestivo. Se impone que tengas una mejor alimentación. Saturno y Júpiter, a lo largo del 2023, te inclinan a estar más cerca de hijos, familia y a involucrarte más en sus vidas aportando apoyo, mucho amor, creando lazos afectivos, recuerdos positivos y dejando huellas en ellos. Tu mes difícil lo es abril, en especial en asuntos económicos.

Escorpiones famosos: Joe Biden, King Charles, Gabi Espino, Ryan Reynolds, Leonardo DiCaprio, Angélica Vale y Julia Roberts.

PUBLICIDAD

Sagitario (22 de noviembre - 20 de diciembre)

Es un periodo para trabajar en corregir ciertas conductas, hábitos y dependencias con el fin de sentirte más feliz y traer armonía a tu hogar. (Shutterstock)

Comienzas un 2023 lleno de ilusiones y planes a concretar, enfocados en la familia y el trabajo. Es un periodo para trabajar en corregir ciertas conductas, hábitos y dependencias con el fin de sentirte más feliz y traer armonía a tu hogar. Júpiter, tu regente, influye enormemente en ti con respecto a ese cambio interior que necesitas hacer por tu propio bien. Saturno te inclina a aplicar todo lo aprendido en lecciones del pasado con respecto a cómo manejar tus relaciones con familiares y amigos, con el propósito de fomentar la paz, la armonía y el amor entre ustedes. Tus mejores meses lo serán los últimos del año, en especial el mes de noviembre. Marte, el Sol, Mercurio, la luna nueva y Venus traen sorpresas, premios, bendiciones, progreso y mucho balance a tu vida. Te sientes unido a tu gente amada, aceptado y valorado. Durante el 2023 pueden presentarse problemas de salud que necesitan atención. Cuida tu corazón, hígado y los huesos. En general, gozas de buena salud. El dinero, tu economía, se mantiene estable, continuando así el patrón que has llevado en el 2022, haciendo lo que sabes hacer. Estudias oportunidades de cambiar de trabajo, abrir un negocio, estudiar otra carrera, sin presión alguna, ya que te sientes cómodo y seguro con lo que haces ahora. En el amor, los casados felices o estables seguirán unidos a pesar de una gran tentación que aparece para los meses de verano. Los unidos con problemas deciden separarse. Los solteros besarán muchos sapos sin encontrar un príncipe o princesa. Están más enfocados en sus estudios, carrera, profesión, viajes y vida social.

PUBLICIDAD

Sagitarianos famosos: Nicki Minaj, Brad Pitt, Scarlett Johansson y Diego Boneta.

Capricornio (21 de diciembre - 19 de enero)

Mendigar amor, atención, soportar lo insoportable, sufrir carencias, vivir en escasez, quedó atrás. (Shutterstock)

Terminas el 2022 y abres el 2023 con un despliegue de astros sobre tu signo: Venus, Mercurio retrógrado, Plutón y el Sol. En tu segunda casa, la del dinero, tendrás a Saturno. Es un año fuerte que se va y otro que comienza. Todo empieza a mejorar a partir de los meses de abril y mayo hasta cerrar el 2023 con grandes celebraciones. Capricornio se ha enfrentado a grandes pruebas en lo personal como en lo económico. Has tenido que aprender a amarte como una prioridad. Mendigar amor, atención, soportar lo insoportable, sufrir carencias, vivir en escasez, quedó atrás. Despiertan en ti sentimientos que no habías experimentado nunca. Valoras la paz y el amor que tú mismo has creado para ti. Sanas y superas condiciones o males físicos como del alma. Se secan las lágrimas por sufrir. Nacen las lágrimas por la alegría y bendiciones que llegan a tu vida. Continúas practicando el ahorro y el buen manejo del dinero. Inviertes en ti y en aquello que te asegure un futuro económico más estable. Junio es un mes tenso, ya que Plutón está retrógrado en tu signo. Controla tu carácter y emociones. Piensa antes de actuar y de responder en las consecuencias de dejarte llevar por tus necesidades y carencias, ya que caerías en los mismos patrones destructivos que has vivido por años. Enfócate en una nueva oportunidad amorosa, muy diferente a lo acostumbrado, que llegará a ti en junio. Si ya tienes pareja estable, junio es un mes para dejarte seducir, tentar, pasarla bien junto a tu ser amado, ese con quien eres feliz.

PUBLICIDAD

Capricornianos famosos: Lebron James, Jeff Bezos, Rauw Alejando, Anthony Fauci, Ricky Martin y Kate Middleton.

Acuario (20 de enero - 17 de febrero)

En asuntos amorosos, descuidas a tu pareja o persona especial entre los meses de enero a marzo, ya que tu mente estará concentrada en hacer dinero. (Shutterstock)

Estás dejando atrás un 2022 que resultó difícil, pero sobreviviste a todo. Todavía continúa una fuerte energía planetaria rodeando tu signo durante el 2023. En asuntos económicos, el mes de febrero se presenta muy bueno para estabilizar tus finanzas. Es posible que inviertas en una propiedad o en un negocio que te multiplique tu capital. En asuntos amorosos, descuidas a tu pareja o persona especial entre los meses de enero a marzo, ya que tu mente estará concentrada en hacer dinero. Tus meses más difíciles son de mayo a junio con Plutón retrógrado en tu signo y Marte, junto a Venus, en tu oposición. Plutón acentúa más tu rebeldía, tu poca paciencia ante situaciones que ya no puedes tolerar. Nadie puede atacar tu autoestima, criticarte, imponerse u obligarte a hacer algo que te quite la paz o atente contra tu dignidad. Rompes con amistades, relaciones y trabajos que no te convienen. Se impone la verdad, la realidad en tu vida. Septiembre, octubre y diciembre se presentan muy beneficiosos en el amor, asociaciones y relaciones con las personas que son especiales para ti. Necesitas sintonizarte en la onda positiva, ya que atraerás aquello que buscas y te mereces. Alcanzarás éxitos y reconocimientos. De mantenerte en una actitud negative, te atarás más a todo lo que es tóxico, como las codependencias emocionales, repitiendo errores y actuando irracionalmente.

Acuarianos famosos: Cristiano Ronaldo, Neymar, Ed Sheeran, Shakira, Piqué, Daddy Yankee, Maluma y Michael Jordan.

PUBLICIDAD

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Los primeros cuatro meses del año son buenos para organizar tus finanzas, pero tensos porque cierras ciclos con personas que no contribuyen con bendiciones a tu vida. (Shutterstock)

El 2023 es tu año de madurez, de crecer y evolucionar en todos los aspectos. Durante este periodo llegan cambios de trabajo o de sector laboral, como consecuencia habrá cambios en las finanzas. Saturno, en tu signo, te lleva a apreciar más tus días de vida. Les das valor a la familia y a amistades fieles que siempre están para ti. Pones punto final a situaciones llenas de drama como también concluyes proyectos importantes. Con la influencia de Urano, Plutón, Saturno y Neptuno junto a otros planetas benéficos como Venus y Mercurio, tienes luz verde para reinventarte, sobresalir y superar lo que hasta ahora te ha impedido desarrollar tus talentos y dones personales. Los primeros cuatro meses del año son buenos para organizar tus finanzas, pero tensos porque cierras ciclos con personas que no contribuyen con bendiciones a tu vida. Cuidas mucho de tus emociones, sentimientos y de tu corazón herido y traicionado. Quieres relaciones serias, comprometidas y altruistas. Tu salud continúa estable, aunque tu salud dependa de tu estado emocional. Si estás tenso o deprimido, tu salud se afectará. Atiende la salud de otros miembros de tu familia que en el 2023 se puede ver comprometida. Lo espiritual y místico, ese mundo lleno de buena energía, te abre a meditar más, a orar, a respetar todo tu ser y a cuidar de él.

Piscianos famosos: Bad Bunny, Becky G, Rihanna y Justin Bieber.