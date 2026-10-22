¿Qué es el moriviví?

La presentación del traje típico de Puerto Rico para Miss Universe 2026 sirvió para destacar uno de los símbolos naturales más conocidos de la isla: el moriviví. La candidata Jennifer Barreto lucirá una creación inspirada en esta planta, famosa por cerrar sus hojas cuando se le toca, una característica que la ha convertido en parte de los recuerdos de infancia de muchos puertorriqueños y en un emblema de resiliencia para el país.

La pieza, titulada “Moriviví: Renacer Borincano”, fue diseñada por el puertorriqueño Joshuan Aponte y presentada en Walter Otero Contemporary Art. El traje incorpora seis grandes hojas que se cierran y vuelven a abrirse durante la presentación, recreando el comportamiento natural de esta planta y evocando conceptos como la sensibilidad, la fortaleza y la capacidad de levantarse tras la adversidad.

1 / 22 | Conoce el traje típico con el que Jennifer Barreto representará a Puerto Rico. Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional. - Suministrada 1 / 22 Conoce el traje típico con el que Jennifer Barreto representará a Puerto Rico Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional. Suministrada Compartir

¿Qué es exactamente el moriviví?

Conocido científicamente como ‘Mimosa pudica’, el moriviví es una planta herbácea perteneciente a la familia de las leguminosas, según la enciclopedia Britannica. Aunque crece de manera silvestre en gran parte de Puerto Rico, y otros países tropicales de América del Sur y Centroamérica, se ha ganado un lugar especial en la memoria colectiva por la manera en que se pliegan sus hojas rápidamente al tocarlas, una característica que la distingue de casi cualquier otra planta.

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Este fenómeno ocurre como un mecanismo de defensa. Al percibir un estímulo externo, la planta provoca cambios en la presión del agua dentro de sus células, haciendo que las hojas se cierren temporalmente. Minutos después, cuando ya no percibe peligro, vuelven a abrirse de forma gradual. Esa reacción le ha ganado nombres populares en distintas partes del mundo como ‘resentida’, ‘ciérrate-ciérrate’, ‘doncella’, ‘sensitiva’ y ‘mírame y no me toques’, en Perú; ‘dormilona’, en El Salvador, Honduras, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Venezuela y México; ‘vergonzosa’, ‘yerba mimosa común’ y ‘cierren la puerta que viene el cura’, en Paraguay; y ‘moriviví’, en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Flor oficial de Caguas

Para muchos puertorriqueños, el primer encuentro con el moriviví ocurrió durante la niñez. Sin embargo, el valor del moriviví va mucho más allá de su comportamiento llamativo. En 1997, tras un certamen organizado por el Municipio Autónomo de Caguas, la planta fue declarada flor oficial del municipio. Desde entonces, representa la resistencia, la sensibilidad y la capacidad de renovación asociadas al Valle del Turabo.

Además, investigaciones científicas han sugerido que el moriviví posee una habilidad sorprendente para adaptarse a su entorno. Algunos estudios han observado que puede distinguir entre estímulos inofensivos y amenazas reales, reduciendo sus respuestas cuando identifica que no existe peligro. También sigue un ciclo diario, ya que sus hojas suelen cerrarse durante la noche y abrirse nuevamente al amanecer.