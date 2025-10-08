Opinión
8 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
Estilos de vida
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sandra Disdier regresa con su "Taller de mujer a mujer"

La onceava edición del evento se llevará a cabo el sábado, 11 de octubre de 3:00 p.m. a 9:00 p.m

8 de octubre de 2025 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El encuentro será en el salón de actividades "El Valenciano" en Juncos. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

La motivadora y entrenadora de vida Sandra Disdier regresa con una nueva edición de “Taller de mujer a mujer”, una experiencia exclusiva para mujeres que busca promover el autoconocimiento, la sanación y el empoderamiento femenino.

En su onceava edición, el taller lleva por lema “¡Te suelto!”, un llamado a dejar atrás miedos, dudas y exigencias para abrir paso a la autenticidad, la paz interior y el crecimiento personal.

El evento tendrá lugar en el salón de actividades “El Valenciano” en Juncos, el sábado 11 de octubre de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., en lo que será “un ambiente íntimo, seguro y enriquecedor”, donde cada mujer tendrá la oportunidad de sentirse libre para ser, sentir y crecer.

“Soltar no significa fracasar; es un acto de transformación, de mirar hacia adentro y de priorizarte por encima de todo. Este evento se encargará de celebrar la valentía de dejar ir y la fuerza que surge cuando una mujer se reconecta consigo misma”, expresó Disdier.

Con el propósito de inspirar, fortalecer y empoderar a las mujeres en áreas clave como la espiritualidad, la emocionalidad, la salud física y la sexualidad, Disdier contará con la participación de expertos profesionales en cada una de estas áreas. Para esto, se le unirá la motivadora, Zilca Rebeca y la conferenciante, Irmarie Vicens.

“Este taller va más allá de una reunión entre mujeres; es un llamado a soltar el miedo, la duda y la autoexigencia, y a abrirse a la autenticidad, la sanación y el empoderamiento. La vida, con todos sus giros inesperados, a veces nos impulsa a comenzar de nuevo. Yo doy fe porque así lo viví y quiero lo mejor para todas las mujeres puertorriqueñas”, añadió Disdier.

Como todos los años, el “Taller de Mujer a Mujer” selecciona una entidad para apoyarles económicamente. Este año, parte de lo recaudado en el taller será destinado a “Estancia Serena”, un centro de rehabilitación en Juncos que acompaña a hombres en su proceso de recuperación de adicciones.

“Al apoyar esta causa, también tocamos el corazón de esas mujeres que viven en silencio el sufrimiento de sus seres queridos en recuperación. Cuando ellos sanan, ellas también respiran”, concluyó la motivadora.

El Taller de Mujer a Mujer” está dirigido a mayores de 18 años. Los boletos ya están disponibles a través de PRTicket o llamando al 787-200-7110.

ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día
