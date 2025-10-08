Sandra Disdier regresa con su “Taller de mujer a mujer”

La motivadora y entrenadora de vida Sandra Disdier regresa con una nueva edición de “Taller de mujer a mujer”, una experiencia exclusiva para mujeres que busca promover el autoconocimiento, la sanación y el empoderamiento femenino.

En su onceava edición, el taller lleva por lema “¡Te suelto!”, un llamado a dejar atrás miedos, dudas y exigencias para abrir paso a la autenticidad, la paz interior y el crecimiento personal.

El evento tendrá lugar en el salón de actividades “El Valenciano” en Juncos, el sábado 11 de octubre de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., en lo que será “un ambiente íntimo, seguro y enriquecedor”, donde cada mujer tendrá la oportunidad de sentirse libre para ser, sentir y crecer.

“Soltar no significa fracasar; es un acto de transformación, de mirar hacia adentro y de priorizarte por encima de todo. Este evento se encargará de celebrar la valentía de dejar ir y la fuerza que surge cuando una mujer se reconecta consigo misma”, expresó Disdier.

Con el propósito de inspirar, fortalecer y empoderar a las mujeres en áreas clave como la espiritualidad, la emocionalidad, la salud física y la sexualidad, Disdier contará con la participación de expertos profesionales en cada una de estas áreas. Para esto, se le unirá la motivadora, Zilca Rebeca y la conferenciante, Irmarie Vicens.

“Este taller va más allá de una reunión entre mujeres; es un llamado a soltar el miedo, la duda y la autoexigencia, y a abrirse a la autenticidad, la sanación y el empoderamiento. La vida, con todos sus giros inesperados, a veces nos impulsa a comenzar de nuevo. Yo doy fe porque así lo viví y quiero lo mejor para todas las mujeres puertorriqueñas”, añadió Disdier.

Como todos los años, el “Taller de Mujer a Mujer” selecciona una entidad para apoyarles económicamente. Este año, parte de lo recaudado en el taller será destinado a “Estancia Serena”, un centro de rehabilitación en Juncos que acompaña a hombres en su proceso de recuperación de adicciones.

“Al apoyar esta causa, también tocamos el corazón de esas mujeres que viven en silencio el sufrimiento de sus seres queridos en recuperación. Cuando ellos sanan, ellas también respiran”, concluyó la motivadora.