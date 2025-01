Siete consejos para que tus propósitos de Año Nuevo sean realistas

Tener metas no siempre debería sentirse como un objetivo inalcanzable, al contrario, los propósitos de Año Nuevo pueden hacernos sentir satisfechos . Si cada año te encuentras con las mismas dificultades al no poder completar dichos propósitos, puede que el problema sea lo poco realistas que resultaron.

Siete tips para que tus propósitos de Año Nuevo sean realistas

Tus propósitos no son solo una idea que suena bonita, para aterrizarlos en tu vida tienes que armar un plan que te ayude a seguir la meta final. De esta forma, no perderás de vista la meta final, ya que después de algunas semanas quizás te haga falta la emoción de tus nuevas rutinas y sin un plan te será más complicado reconocer cuando tus propósitos son realizables o no.

Al final del día, eres tú quien debe recorrer todo un proceso para concretar los propósitos de Año Nuevo, que las actitudes de los demás no interfieran con tu objetivo. Es completamente válido buscar apoyo en otros, lo que no es ideal es dejar tus próximos logros en manos de otras personas. Este es el momento de ser tu principal motivador.

Evita proponerte los mismos objetivos que estableciste años pasados y que no lograste. En cambio, busca otros diferentes para comenzar desde cero el camino al éxito. En caso de que necesites retomar metas del pasado, puedes hacerlo, pero intenta modificar algo de ella para que se sienta nueva y no la vincules con tropiezos del pasado.

Determinar un lapso de tiempo en el que debes alcanzar tus metas puede ser de gran ayuda para no posponerlas, recomienda el Kendall Reagan Nutrition Center de la Universidad Estatal de Colorado. Sin embargo, nuevas rutinas no aparecen de noche a la mañana, no te castigues por no conseguir tus objetivos diariamente. Es normal cometer errores en el proceso, lo importante aquí es tu resiliencia para seguir adelante.