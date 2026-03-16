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Tres remedios naturales para aliviar el dolor de la vesícula biliar

Cuando se forman suficientes depósitos que impiden el flujo de la bilis hacia el intestino delgado, se manifiesta un incómodo malestar

16 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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Para quienes quieren evitar el consumo de medicamento para el dolor cuando se presenta alguno de los síntomas, existen algunas infusiones que ayudan a desinflamar la vesícula, además de controlar el malestar: (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La vesícula es un pequeño órgano en forma de pera, el cual se encuentra en la zona derecha del abdomen, debajo del hígado. El hígado produce un fluido digestivo llamado bilis, este líquido se aloja en la vesícula y se va liberando hacia el intestino delgado.

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De acuerdo con la Clínica Mayo, en este órgano es común que se formen cálculos biliares, los cuales son depósitos sólidos de bilis, que pueden ser diminutos como un grano de arena, e inclusive llegar al tamaño de una pelota de golf.

Cuando se forman suficientes depósitos que impiden el flujo de la bilis hacia el intestino delgado, se manifiesta un incómodo malestar. Muchas veces este dolor indica que la vesícula debe ser extraída por medio de cirugía, sin embargo, es posible controlar el dolor por medio de medicamentos y antiinflamatorios.

La institución médica asegura que los cálculos no ocasionan síntomas mientras se están formando, sin embargo, al alojarse en algún conducto importante forman bloqueos en el flujo de la bilis, es ahí cuando se presentan los siguientes síntomas:

  • Dolor intenso y repentino en la parte derecha superior del abdomen
  • Dolor de espalda
  • Dolor en hombro derecho
  • Náuseas
  • Vómito
  • Fiebre
  • Orina oscura

Para quienes quieren evitar el consumo de medicamento para el dolor cuando se presenta alguno de los síntomas, el sitio Healthline recomienda algunas infusiones que ayudan a desinflamar este órgano, además de controlar el malestar:

Té de menta: El mentol contiene compuestos calmantes que ayudan a combatir el dolor y otros síntomas de los cálculos biliares como las náuseas y el dolor de estómago.

Existen dietas desintoxicantes a base de té. (GFR Media)
Té de menta

Té de cúrcuma: Esta especia cuenta con un poder antiinflamatorio natural que además es muy recomendada para estimular la producción de bilis y facilitar el tránsito del flujo digestivo.

Tanto la cúrcuma como el jengibre son raíces con muchas propiedades nutricionales. (Shutterstock)
Tanto la cúrcuma como el jengibre son raíces con muchas propiedades nutricionales. (Shutterstock)

Vinagre de sidra de manzana: Esta no es propiamente una infusión, sin embargo, sus resultados también son favorecedores para combatir el dolor y desinflamar la zona. Para poder tomarlo se deben mezclar dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua y beber el líquido. Es importante saber que no se debe tomar el vinagre solo, ya que puede ocasionar daños al esmalte de los dientes.

Vinagre de sidra de manzana
Vinagre de sidra de manzana (Shutterstock)

Cabe aclarar que si los malestares continúan, es necesario acudir a la institución médica más cercana para que un doctor haga un seguimiento adecuado.

Tags
Remedios caserosmedicina complementaria
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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