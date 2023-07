A lo largo de la historia, han existido numerosos mitos en torno al cuidado de la vista. Algunos de ellos se basan en tradiciones culturales o supersticiones, mientras que otros pueden tener fundamentos médicos o científicos.

Si alguna vez le llamaron la atención cuando niño por leer a oscuras o si ha utilizado anteojos que bloquean la luz azul cuando trabaja con la computadora, quizá tenga ideas equivocadas sobre la salud ocular. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos corren un alto riesgo de sufrir pérdida de visión. Sin embargo, según Joshua Ehrlich, profesor adjunto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Michigan, muchas enfermedades oculares pueden tratarse o prevenirse. A continuación, nueve creencias comunes que tiene la gente sobre la salud ocular y lo que los expertos opinan al respecto.

♦ Leer un libro o mirar un dispositivo electrónico de cerca es malo para los ojos

Cierto. Nuestros ojos no están hechos para enfocar objetos cercanos a la cara durante períodos largos, asegura Xiaoying Zhu, profesora clínica e investigadora principal sobre miopía en la Facultad de Optometría SUNY de Nueva York. Al hacerlo, sobre todo los niños, se estimula el alargamiento del globo ocular, lo que con el tiempo puede causar miopía. Para ayudar a reducir la tensión ocular, Zhu recomienda seguir la regla 20-20-20: cada 20 minutos de lectura de cerca, mirar algo que esté al menos a 20 pasos de distancia, durante al menos 20 segundos.

♦ Leer en la oscuridad empeora la vista

Falso. No obstante, si la luz es tan tenue que hay que acercar el libro o la tableta a la cara, pueden aumentar los riesgos antes mencionados y provocar fatiga visual, la cual ocasiona dolor alrededor de los ojos y las sienes, dolor de cabeza y dificultad para concentrarse, pero suelen ser síntomas temporales, dice Zhu.

♦ Pasar más tiempo al aire libre ayuda a la salud ocular

Cierto. Algunas investigaciones (la mayoría centradas en niños) sugieren que pasar tiempo al aire libre reduce el riesgo de desarrollar miopía, señala Maria Liu, profesora adjunta de optometría clínica de la Universidad de California en Berkeley. Los expertos no entienden del todo por qué ocurre esto, pero algunos estudios sugieren que la luz solar puede estimular la producción de dopamina en la retina, lo que inhibe el alargamiento del ojo (aunque estos experimentos se han realizado en su mayoría con animales, explica Zhu).

♦ Demasiada luz ultravioleta daña la vista

Cierto. Hay una razón por la que los expertos dicen que no hay que mirar fijamente al sol. Según Ehrlich, la exposición excesiva a los rayos ultravioletas A y B “causa daños irreversibles” en la retina. Esto también aumenta el riesgo de desarrollar cataratas. Según Ehrlich, una exposición excesiva a la luz UV además puede elevar el riesgo de desarrollar cáncer ocular, aunque este es bajo. El uso de lentes de sol, gafas o lentes de contacto que bloqueen los rayos UV ofrece protección.

♦ Tomar un descanso de los anteojos evita que empeore la visión

Falso. Algunos pacientes que necesitan gafas le comentan a Safal Khanal, profesor adjunto de optometría y ciencias de la visión de la Universidad de Alabama, en Birmingham, que no las usan todo el tiempo porque creen que empeorarán su problema. “Es mentira”, señala. Si necesita gafas, debe usarlas.

♦ Incluso un poco de luz azul de las pantallas es perjudicial para los ojos

Falso. Aunque algunas investigaciones han encontrado que la exposición a la luz azul puede dañar la retina y potencialmente causar problemas de visión con el tiempo, ninguna evidencia sólida ha confirmado que esto sucede con las exposiciones típicas en los seres humanos, dice Ehrlich. Tampoco hay pruebas de que usar gafas que bloqueen la luz azul mejora la salud ocular. No obstante, las pantallas pueden perjudicar la vista de las otras maneras descritas anteriormente, incluida la sequedad ocular, según Zhu. “Cuando miramos fijamente una pantalla, no parpadeamos con la frecuencia que deberíamos”, explica, lo cual puede provocar fatiga visual y visión borrosa temporal.

♦ Fumar es malo para la salud ocular

Cierto. Un estudio realizado por los CDC en 2011 vinculó el tabaquismo con enfermedades oculares relacionadas con la edad que los mismos adultos mayores reportan, entre ellas, cataratas y degeneración macular, una enfermedad en la que parte de la retina se deteriora y nubla la visión. Las sustancias químicas tóxicas de los cigarrillos entran en el torrente sanguíneo y dañan los tejidos sensibles de los ojos, incluyendo la retina, el cristalino y la mácula, explica Khanal.

♦ Las zanahorias son buenas para los ojos

Cierto. Aunque una dieta a base de zanahorias no proporciona una visión perfecta, algunas pruebas sugieren que los nutrientes que contienen son buenos para la salud ocular. Por ejemplo, un ensayo clínico de gran tamaño reveló que los suplementos que contienen nutrientes presentes en las zanahorias -antioxidantes como el betacaroteno, así como las vitaminas C y E- pueden ralentizar el avance de la degeneración macular asociada a la edad. Cumplir una dieta rica en antioxidantes no evitará necesariamente que se produzca una enfermedad ocular, pero puede ser útil “sobre todo en personas con degeneración macular incipiente”, dice Ehrlich.

♦ El empeoramiento de la vista es una parte inevitable del envejecimiento

Falso. La mayoría de las causas del deterioro de la vista en la edad adulta, como la degeneración macular asociada a la edad, las cataratas y el glaucoma, pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo, afirma Ehrlich. Si la visión empieza a disminuir, no hay que desestimarlo pensando que es “solo el envejecimiento”, añade. Visitar a un optómetra u oftalmólogo de inmediato (o con regularidad, cada año) dará una mejor oportunidad de evitar estas enfermedades, concluye.