¿Agua y jabón para verificar si hay un escape de gas en mi casa?

1. Asegura las líneas

“Lo más importante cuando tú tienes equipos de gas en tu casa, es que las líneas estén seguras, que las líneas sean en cobre, que es tubo rígido, nada de mangas. Si es manga, que sea una manga adecuada para gas propano, no cualquier manga que vendan en un supermercado o una ferretería”, explicó Díaz.

2. Invierte en un detector de gas

Si tienes un detector y avisa, según señaló, el primer paso sería cerrar la llave y en esa área no prender bombillas, no prender nada, no utilizar el celular ni nada que tenga que ver con flama, que pueda provocar una explosión. “Puede ser mínimo el escape de gas, pero hay que verificarlo. Si el detector te lo notifica, lo confirmas con agua y jabón”, agregó.