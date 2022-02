Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Si un buen vino no convence al primer trago, puede no deberse a escasez de calidad o a la falta de pericia del catador, sino a razones cósmicas. Y es que la creencia de que entre los factores que influyen en el sabor del vino -como la temperatura o la humedad del ambiente- se encuentra la posición de la luna parece que para ciertos expertos no es cosa de nigromancia, sino algo para tomar en serio.