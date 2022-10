No hay nada como ir a la playa con familiares y amigos, y sentarte bajo una sombra a jugar dominó y tomarte y buen refrigerio. Si puedes hacerlo sobre una neverita de una manera plácida, sin tener que abrir la tapa e interrumpir el juego, es todavía mejor. Esta idea fue la que les pasó por la mente a dos amigos puertorriqueños al crear la nevera portátil Oasis, de la línea Happi Coolers, la cual está próxima a llegar al mercado local.

“Una de las razones por la que quisimos hacer este producto fue porque queríamos rescatar todas estas cosas que resumen la experiencia de ser joven en Puerto Rico. Es la playa, es el jugar dominó con los panas, es el tener la neverita en el carro todo e tiempo de arriba para abajo. Es una oda a la puertorriqueñidad”, explicó Iván Fontánez, cocreador de la empresa HappiOutdoors LLC.

Esta nevera, que cae dentro de la categoría “premium”, tiene la peculiaridad de contar con una serie de elementos que la diferencia del resto de sus competidores. Para empezar, tiene dos innovaciones por las cuales tienen patentes, que incluye una tapa de juego, diseñada para usarse para jugar dominó o cualquier otro pasatiempo; además de una puerta lateral, por donde se puede acceder el contenido de la nevera, sin tener que abrir la tapa superior, ni interrumpir el juego.

Junto a estos detalles, la nevera Oasis también viene equipada con ruedas todo terreno, con un mango ergonómico que tiene hasta dos posiciones en las que se puede agarrar, tiene una gaveta en la parte inferior, ideal para guardar dóminos, celulares u otros objetos, así como dos abridores integrados para abrir botellas de cristal. Además de eso, la nevera tiene una capacidad de retención de temperatura de cinco días y puede albergar hasta 60 libras de hielo. Hasta el momento, estas neveras “high end” están disponibles en tres colores: parcha (anaranjada), pitufo (azul) y frambuesa (rosado).

Cómo comenzó todo

“La idea de crear esta nevera surgió cuando mi socio Néstor González y yo fundamos hace unos cuatro años una agencia de mercadeo, llamada Happigreat, en Mineapolis, Minnesota. En ese momento, él me comentó que sería bien chévere crear unas neveras para regalarle a nuestros clientes”, explicó el puertorriqueño Fontánez. “A mí me gustó la idea y comenzamos a averiguar si había alguna que tuviera los requisitos que buscábamos, que incluía una tapa para jugar dominó. Rápidamente, nos dimos cuenta que no existía ninguna en el mercado, así que dijimos ‘vamos a hacerla nosotros’, y así fue como comenzó todo”.

La nevera Oasis de Happi Coolers puede acomodar hasta 60 libras de hielo y puede aguantar el frío hasta cinco días. (VANESSA SERRA DIAZ)

Luego de hacer una exhaustiva búsqueda de dónde se podían manufacturar este tipo de neveras, cómo se hacían, los procesos de producción y los costos, ambos empresarios desarrollaron la empresa HappiOutdoors y los diseños en tres dimensiones de la nevera Oasis. Una vez tuvieron eso, comenzaron a buscar inversión para poder realizar los moldes de la nevera, lo cual es sumamente costoso. “Hace dos años, fue que salimos a buscar el capital y contactamos a varios amigos de la vida o personas con las que ya habíamos hecho negocios anteriormente. Les gustó la idea, confiaban en nuestro trabajo, y se decidieron zumbar con nosotros”, comentó Fontánez sobre el grupo de ocho inversionistas puertorriqueños en su mayoría, los cuales viven en la isla, Florida y Tenesí.

En enero de este año, los empresarios decidieron hacer una preventa de la nevera, para poder completar todo el dinero que les faltaba para los moldes y la producción. Una mañana de enero, pusieron un post en las redes sociales y la edición digital de El Nuevo Día casualmente tomó ese ‘post’, le dio Re tweet y creó un artículo. “De repente, estoy hablando con la relacionista público Karla Beltrán y me dice ‘nos fuimos viral’. Para nosotros fue una sorpresa bien grande y nos pusimos bien contentos”, detalló Fontánez. “Esos primeros días tuvimos más de 100,000 visitas a la página web y alcanzamos a cerca de 400 preórdenes. Eso nos dio el impulso para poder terminar los moldes y comenzar la producción”.

Proyectos a largo plazo

Una vez se asiente la venta de las neveras Oasis en la isla, el grupo de jóvenes empresarios tiene como objetivo continuar su expansión al mercado estadounidense, ya sea para estados con playa o aquellos donde se practique el “camping”.

Entre los objetos que tienen planificados crear y vender más adelante se incluyen sillas, vasos exclusivos, neveras de otros tamaños, neveras de mochila, hamacas, camisetas, gorras y camisas para el agua, entre otros. “La idea es crecer esto hasta donde podamos”, añadió Fontánez.

Actualmente, todas las neveras que se vendieron en enero están en pleno proceso de manufactura en una fábrica en México y se espera que en las próximas semanas los clientes comiencen a recibirlas por correo a sus hogares. Mientras, en la página web www.happioutdoors.com se pueden hacer nuevas órdenes de la nevera Oasisal igual que vasos y camisetas. De la misma forma, se espera que una vez tengan inventario suficiente, las neveras se podrán adquirir también en la tienda Sixne Concept Store, en la calle Loíza, que se convertirá en la casa oficial de la marca en Puerto Rico, y donde ya se pueden conseguir vasos y camisetas.