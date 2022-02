Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hoy estoy pensando en mis amigas de la infancia. No importa el tiempo, ni el tamaño de la alegría o de la tristeza, ellas no juzgan... sólo escuchan y tratan de hacernos sentir mejor. Siempre puedo confiar en ellas y espero que se sientan igual conmigo. Hemos pasado alegrías, juegos, preocupaciones, amores nuevos, viejos y aunque nuestras preocupaciones cambian y la intensidad de nuestros problemas, no hay mejor consuelo que contar con ellas. Siempre que nos reuníamos acabábamos comiendo algo sabroso. Así que cuando le preparo algo decadente a mis hijos, no puedo más que pensar en ellas. Hoy dedico estas recetas a mis hermanas de momentos y sentimientos. Si no ves a tu mejor amiga de infancia hace tiempo, prepara una de estas recetas y reúnete, nada calienta mejor el corazón que un dulce. ¡A cocinar!