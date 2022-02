Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los labios carnosos y con un poco de brillo están de moda. Si aún no te has percatado, mira actrices como Scarlett Johanson, Nicole Kidman, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. Recientemente, todas ellas han sido captadas llegando a diversos eventos maquilladas con tonos suaves para obtener un 'look' muy natural.