¿Cómo puedes proteger a un ser querido al elegir una residencia de ancianos o un centro de vida asistida?

Nueva York - A veces es una caída la que provoca una fractura de cadera y la pérdida de movilidad. O problemas de memoria que se convierten en peligro. O la muerte del compañero en quien se confiaba para los cuidados.

La necesidad de trasladarse a una residencia de ancianos, un centro de vida asistida u otro tipo de centro asistencial suele surgir de repente, desencadenando una búsqueda abrupta y desalentadora. Probablemente es algo que nadie deseaba, pero saber qué buscar y qué preguntar puede marcar una gran diferencia.

Qué hacer al buscar un centro de cuidados de larga duración:

Empieza por las calificaciones del gobierno

La regulación de las residencias asistidas varía mucho de un estado a otro, lo que significa que no hay normas ni fuentes de información centralizadas. Sin embargo, si buscas una residencia de ancianos, están supervisadas por el gobierno federal.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid mantienen registros sobre residencias de ancianos, que incluyen datos sobre quién es el propietario del centro, cuál es su dotación de personal y por qué tipo de infracciones puede haber sido multado. Asigna a las residencias una clasificación por estrellas, de una a cinco.

Sam Brooks, director de política pública de la National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, afirma que, aunque la clasificación por estrellas “puede ser muy poco fiable” debido a que se basa en datos facilitados por los propios usuarios, puede ofrecer algunas pistas sobre una residencia.

“Una o dos estrellas, espera que sea malo”, dice Brooks.

Las calificaciones pueden ser un recurso para descartar las peores opciones, pero no necesariamente para encontrar las mejores. Aun así, Brooks sugiere fijarse más en los centros de cuatro y cinco estrellas y tener en cuenta también la titularidad del centro. Las residencias sin ánimo de lucro suelen tener mejor personal.

También puede buscar pistas en informes de inspección y reseñas en Internet, pero al final tendrá que hacer una lista de posibles candidatos y empezar a hacer visitas.

“Los datos”, dice Brooks, “sólo llegan hasta cierto punto”.

Mira más allá del vestíbulo

Cuando visite una casa de su lista, tenga cuidado de no dejarse llevar demasiado por los toques decorativos que puedan estar diseñados para atraerle, como los muebles del vestíbulo, las lámparas de araña colgantes o los jarrones de flores.

“Cuando visito un edificio, primero escucho. ¿Es ruidoso? ¿Suenan sin parar los timbres de llamada?”, dice Mark Sanchez, Director General de United Hebrew, una residencia de ancianos de New Rochelle, Nueva York.

Después de eso, dice Sánchez, cambia tus sentidos. ¿Detectas algún olor? ¿Ves a los residentes agrupados en torno al puesto de enfermeras, quizá pidiendo ayuda a gritos? ¿El personal habla con respeto a los residentes? ¿Hacen contacto visual? ¿Tienen prisa?

“La cultura aparece en pequeños momentos”, dice Sánchez, “e importa”.

La opinión de las familias de los residentes actuales puede ser muy útil. Otro recurso puede ser el defensor del pueblo local de cuidados de larga duración. Los defensores del pueblo, financiados por la ley federal Older Americans Act y presentes en todos los estados, investigan las quejas de los residentes en centros de atención a largo plazo.

Con toda la información disponible sobre cada vivienda, es fácil sentirse ahogado en datos. Así que presta atención a las sensaciones que te transmite un lugar y combínalas con datos concretos.

Cuando Jennifer Fink tuvo que tomar la “estresante, dolorosa, dura y aterradora” decisión de qué comunidad de cuidados para la memoria era la más adecuada para su madre, no consultó bases de datos estatales ni buscó valoraciones en Google. Se dejó llevar por sus instintos y, por suerte, acertó.

“Confíe en su instinto. Ten muy presente que el vendedor quiere el dinero de tu ser querido”, dice Fink, de Auburn, California. “Si te da ‘asco’, pasa página”.

La dotación de personal es lo más importante

Más que ninguna otra cosa, los expertos en cuidados de larga duración insisten en que la dotación de personal de un centro es lo más importante. Esto se refiere tanto a la calidad de la atención que los trabajadores prestan a los residentes durante su visita como a los niveles medios de dotación de personal que figuran en los datos notificados.

Una residencia que preste una media de tres horas diarias de cuidados de enfermería a cada residente puede no parecer muy diferente sobre el papel de otra que preste tres horas y media. Sin embargo, esos minutos son muy importantes, ya que suponen la diferencia entre que una persona pueda ducharse, recibir ayuda a la hora de comer o ser descubierta si se ha caído.

Durante una visita, preste atención a la rapidez con la que se responde a los timbres de llamada y a si parece que los residentes participan en las actividades. Pregunte al personal cuánto tiempo llevan trabajando allí. Un hogar que mantiene a sus trabajadores durante años puede ofrecer más continuidad a su ser querido.

Evan Farr, abogado especializado en derecho de la tercera edad de Lorton (Virginia) y autor de “The Nursing Home Survival Guide”, afirma que visitar un centro por la noche o en fin de semana puede ser especialmente revelador.

“Éstas son las horas en las que se reduce el personal y se pone de manifiesto el verdadero funcionamiento del centro”, afirma Farr. “Es totalmente posible tener un centro calificado con cinco estrellas que esté lamentablemente falto de personal desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes”.

Mantener una visión a largo plazo

Cuando nos enfrentamos a una decisión urgente, puede resultar difícil centrarse en algo más allá de los factores que tenemos delante. Pero es importante elegir una vivienda con visión de largo alcance.

Al principio, muchos residentes en centros de cuidados de larga duración pueden pagar el coste de su factura. Pero, ¿qué ocurre si se les acaba el dinero? Si se trata de una residencia que acepta Medicaid, ¿cuántas camas se asignan a esos residentes? ¿Conseguiría su ser querido esa plaza? Si se trata de una residencia asistida, ¿aceptan siquiera a personas con Medicaid?

Los centros de vida asistida suelen tener complicadas estructuras de facturación que requieren un montón de preguntas para entenderlas. Pregunte cómo pueden cambiar los costes a medida que aumentan las necesidades de la persona. Algunos centros cobran aparte por tareas como ayudar a una persona a ir al baño.

“Cuatro mil dólares al mes pueden convertirse en 8.000 de la noche a la mañana”, afirma Geoff Hoatson, fundador del bufete de abogados especializado en personas mayores Family First Firm, de Winter Park (Florida).

Otro hecho de los cuidados de larga duración que pocos comprenden es la frecuencia con que los centros tratan de expulsar a los residentes considerados indeseables, a menudo debido a un cambio en su situación económica o en su salud. Los pacientes con demencia, en particular, con necesidades de cuidados difíciles y síntomas que a veces pueden provocar agresiones, son el blanco de las órdenes de salida.

“Pregunte específicamente qué condiciones requerirían el traslado”, dice Hoatson.

