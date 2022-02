Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Chef Giovanna Colón (propietaria de Giovanna's Latin Buffet)

“Una vez empecé (a crear platos sin azúcar en Giovanna's Latin Buffet) y se comían los que tenían azúcar y me dejaban los otros. Les he puesto ensalada de frutas frescas, un bizcochito de limón que hice con sustituto de azúcar, uno de manzana y canela, pero no les atrae el sabor del sustituto de azúcar o la fruta porque eso es lo que han estado comiendo todo el tiempo. Si se van a dar el gustazo prefieren aguantarse (con los demás platos)”.