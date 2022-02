Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Cuando pienso que lo he visto todo, como entrenadora de perros, siempre hay quienes me sorprenden. Hace un tiempo fui a dar una clase y me topé con una de las escenas más graciosas que he visto en años. ¡Estaba el guardián del perro dándole la comida con cuchara casi rogándole al perro para que se la comiera! No pasaron dos días que voy a entrenar otro perro y luego de la clase le sirven su comida. ¡El plato tenía hasta jamón! Es muy probable quienes leen este artículo se sienten identificados.