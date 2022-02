Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Finalizaron las fiestas. Volvemos a la rutina un poco descansados y llenos de celebraciones. Por mi parte, regreso con mucha energía. Sin embargo, se me hace difícil dejar atrás la algarabía de compartir y me concentro en buscar excusas para detener el día y sentarme a disfrutar de una conversación entre familia o amistades complementada con algo de sabor. Por eso me encantan las meriendas porque podemos degustar un dulce o algo salado sin que haya ninguna regla específica de qué debemos comer. No hay nada mejor que esa pausa para recargarnos de energía y buenos sabores. ¡A cocinar!