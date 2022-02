Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Te apetece probar el Macaroni and Cheese Burger, los SkinnyLicious Shrimp Summer Rolls, el Shrimp Scampi and Steak Diane o simplemente uno de los emblemáticos postres de The Cheesecake Factory? A partir de hoy puedes disfrutarlos ya que la popular cadena de restaurantes abre sus puertas en el centro comercial Plaza Las Américas.