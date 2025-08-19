El impacto emocional de mudarse: cómo un cambio de casa o escuela afecta a los niños

Nueva York - El verano puede ser una época de grandes transiciones para los niños. A menudo es la temporada para mudarse a una nueva casa o prepararse para una escuela diferente. Y eso trae preocupación y estrés.

Los padres y las familias pueden ayudar a que las cosas se sientan más manejables. Si los niños se sienten apoyados, incluso podrían anticipar algunos de los cambios y ganar confianza, dicen los expertos.

“Cuando las rutinas, los lugares familiares e incluso saber dónde están las cosas en la casa desaparecen repentinamente, obliga a los jóvenes a volver a aprender su vida diaria desde cero”, lo que puede ser estresante, dice Victoria Kress, consejera profesional y presidenta de la American Counseling Association.

Al mismo tiempo, “esto puede invitar a oportunidades de crecimiento emocionantes”, dice.

El libro de la autora Nadine Haruni “Freeda the Frog is on the Move” tiene como objetivo ayudar a los niños en edad escolar a lidiar con la mudanza. Haruni, quien guio a su propia familia a través de mudanzas y cambios, cuenta la historia de una madre rana que ayuda a sus pequeños renacuajos a adaptarse cuando dejan su ciudad natal y se establecen en una nueva.

PUBLICIDAD

“Es realmente importante reconocer que las transiciones llevan tiempo y que es totalmente normal. Está bien sentirse nervioso, triste y ansioso, y tal vez todas esas cosas a la vez, e incluso los adultos se sienten así a veces”, dice Haruni.

“Si escuchas, te sorprenderás. Lo que le importa a un niño no siempre es lo que podrías pensar”, dice.

Las mudanzas pueden ser especialmente difíciles si van acompañadas de otros cambios significativos, como una muerte, un divorcio o la pérdida de ingresos familiares.

El libro de Haruni se inspiró en la gran y multifacética transición de su familia. Se mudaba de Manhattan a Nueva Jersey con su hija de 5 años y su hijo de 8, y se casaba todo en la misma semana, una gran transición para sus hijos y tres hijastras adolescentes. Además, los niños comenzaban en una nueva escuela la semana siguiente.

“Al principio, los niños estaban muy tristes y preocupados. La vida se trata de cambios, y a veces es muy difícil abordar eso. Afortunadamente, los niños descubrieron que les encantaba tener más espacio y, como los renacuajos en el libro, se adaptaron felizmente”, dice.

Aquí hay algunos consejos para reducir el estrés de una mudanza u otra gran transición para los niños:

Habla de ello

“Comunicarse y escuchar puede aliviar mucha ansiedad”, dice Haruni. “Dejen que los niños compartan sus sentimientos y sepan que están siendo escuchados, para que sepan que importan. Eso realmente les ayuda a sentir que tienen cierto control”.

Explique por qué es necesaria una mudanza y obtenga una vista previa de lo que está por venir. Discuta el destino con anticipación, especialmente sus puntos buenos. La familiaridad puede ayudar a los niños a sentirse más seguros, dicen los expertos.

PUBLICIDAD

Incluso compartir algunas fotos o un mapa es útil para aliviar los nervios.

“¿Pueden conocer a algunos niños en el nuevo vecindario con anticipación?“, pregunta Haruni.

Involucra a los niños en la mudanza

“Involucrar a los niños en tareas de mudanza apropiadas para su edad, como empacar sus propias pertenencias o ayudar a elegir nuevas decoraciones para la habitación, puede darles una sensación de control y seguridad durante un momento de incertidumbre”, dice Kress.

Los niños pueden ayudar a planificar las comidas, organizar su espacio o continuar con las tradiciones familiares.

“Enmarcarlo como una aventura”, dice Haruni. “Déjalos ayudar a elegir cosas para su nueva habitación si se mudan, pero también trae algunos artículos que se sientan familiares y reconfortantes”.

Mantén las rutinas diarias

Apegarse a algunas rutinas diarias crea estructura cuando las cosas se sienten nuevas y aterradoras.

“Lo que pasa con las mudanzas es que interrumpen la vida de todos. Demasiado cambio a la vez desconcerta a todos, por lo que mantener las comidas a la misma hora y los rituales de la hora de acostarse iguales puede ayudar mucho”, dice George M. Kapalka, psicólogo clínico y profesor de la California School of Professional Psychology.

Organice las áreas comunes de manera similar a como estaban antes de la mudanza, dice Kress. Coloque los juguetes, mantas o imágenes favoritos donde su hijo espera encontrarlos.

Considere obtener ayuda de un profesional

Adaptarse al cambio lleva tiempo y paciencia. Hágales saber a los niños que eso es normal, que lo superarán y que están siendo escuchados y tienen cierto control sobre las cosas, dice Haruni.

Y sepa cuándo buscar ayuda.

PUBLICIDAD