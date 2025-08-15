La muerte violenta de una persona joven —ya sea estudiante, amigo o miembro de la comunidad— sacude profundamente a quienes la rodean. Más allá de la conmoción inicial, este tipo de pérdida puede dejar una huella emocional duradera si no se brinda un acompañamiento adecuado. Los niños y adolescentes procesan el duelo de manera distinta a los adultos, y su capacidad para comprender y manejar la experiencia depende en gran medida de cómo los adultos a su alrededor les hablen, escuchen y apoyen. Un evento así rompe su sensación de seguridad y altera su visión del mundo, por lo que la intervención temprana y el acompañamiento empático son determinantes para prevenir problemas emocionales que pueden aparecer incluso meses o años después.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu