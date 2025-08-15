Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
85°ligeramente nublado
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Humberto Cruz EsparraHumberto Cruz Esparra
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cómo ayudar a niños y jóvenes a sanar tras una pérdida violenta

Escucha, empatía y entornos seguros son la base para proteger su salud mental en momentos críticos, recomienda el doctor Humberto Cruz Esparra

15 de agosto de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El duelo no es una enfermedad, pero mal acompañado puede dejar heridas emocionales profundas, afirma el doctor Humberto Cruz Esparra. (Shutterstock)

La muerte violenta de una persona joven —ya sea estudiante, amigo o miembro de la comunidad— sacude profundamente a quienes la rodean. Más allá de la conmoción inicial, este tipo de pérdida puede dejar una huella emocional duradera si no se brinda un acompañamiento adecuado. Los niños y adolescentes procesan el duelo de manera distinta a los adultos, y su capacidad para comprender y manejar la experiencia depende en gran medida de cómo los adultos a su alrededor les hablen, escuchen y apoyen. Un evento así rompe su sensación de seguridad y altera su visión del mundo, por lo que la intervención temprana y el acompañamiento empático son determinantes para prevenir problemas emocionales que pueden aparecer incluso meses o años después.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
DueloSalud mentalCrímenesAdolescentesNiños
ACERCA DEL AUTOR
Humberto Cruz Esparra

Humberto Cruz Esparra

Arrow Icon
Especialista en Medicina Conductual Hospital Menonita CIMA
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: