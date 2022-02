Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Lo que nos faltaba. En la era de la aromaterapia ahora resulta que el sudor masculino impacta nuestras decisiones cuando de buscar pareja se trata. Lo leímos en The New York Times online, donde se alude a un estudio realizado por la especialista Denise Chen, publicado en The Journal of Neuroscience.