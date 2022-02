Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Cómo logro que mi perra Shih-Tzu, de 5 meses, aprenda a hacer sus necesidades en el pad? Que entienda de una vez que el pad no es un juguete. Lo he intentado casi todo, echando el líquido ese de “olor” al pad, encerrándola en un kennel y sacándola cuando le toca. En fin, odia el pad y el kennel. No quiero que se siente, ni que aprenda trucos, me conformo con que “vaya” a donde debe ir. ¿Qué hago?