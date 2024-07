¿Eres un padre o madre sobreprotector?

Sin embargo, en el caso de las familias, la tarea de eliminar los obstáculos o dificultades que los hijos tienen por delante (siempre que no revistan un peligro real, desde luego) podría ser contraproducente, según los especialistas.

”En el padre sobreprotector hay una necesidad de control permanente, incluso en el colegio o con los amigos. Si algo va mal con su hijo, hay que cambiar al profesor. Si no consigue hacer los deberes, es que los deberes son inadecuados. Si su hijo no juega bien en un partido, significa que el entrenador no vale nada”, ejemplifica.