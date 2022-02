Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Para algunas, llegar a la peseta (25) es un trauma. ¿Qué se dirá llegar a los 50? No parece ser tan malo a juzgar por lo exitosas y regias que se proyectan muchas mujeres en sus 'fifties'. Barbie no cuenta, porque no es real, pero basta con ver a Madonna, Ednita Nazario, Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Ana Torroja, Jamie Lee Curtis o Lolita, entre otras.