Hogar Cuna San Cristóbal lanza campaña con un llamado a visibilizar la alternativa de la entrega voluntaria

Ante el incremento en casos de maltrato infantil, hace urgente dar a conocer y comprender la entrega voluntaria como una alternativa de prevención.

Ante esta realidad, el Hogar Cuna San Cristóbal ha impulsado la producción de la campaña educativa, a la que han llamado “La Entrega Voluntaria es un Acto de Amor”.

La campaña está dirigida a visibilizar la alternativa de la entrega voluntaria como una opción legalmente reconocida, comprendiendo que la maternidad y/o paternidad no es una opción viable para todas las familias.

El mensaje enfatiza que esta opción abre caminos para que el niño se desarrolle en un nuevo hogar, donde se construyen vínculos, se comparten intereses y se cultiva el amor familiar.

“Con esta campaña buscamos sensibilizar, educar y abrir un diálogo con la comunidad. Queremos que cada persona conozca que el Hogar Cuna San Cristóbal es un espacio seguro, libre de juicios, donde se ofrece orientación, acompañamiento y apoyo profesional para sobrellevar este proceso con dignidad”, dijo Keyla La Santa Díaz, directora ejecutiva del Hogar Cuna San Cristóbal.

El Hogar Cuna San Cristóbal ve esta vía como un acto de profundo amor y de responsabilidad parental, donde madres y padres, con sensibilidad y valentía, buscan lo mejor para el futuro de sus hijos.