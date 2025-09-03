Opinión
3 de septiembre de 2025
86°ligeramente nublado
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hogar Cuna San Cristóbal lanza campaña con un llamado a visibilizar la alternativa de la entrega voluntaria

“La Entrega Voluntaria es un Acto de Amor” busca sensibilizar, educar y abrir un diálogo con la comunidad

3 de septiembre de 2025 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keyla La Santa, directora ejecutiva del Hogar Cuna San Cristóbal. (Johnny De Los Santos)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento

Ante el incremento en casos de maltrato infantil, hace urgente dar a conocer y comprender la entrega voluntaria como una alternativa de prevención.

Ante esta realidad, el Hogar Cuna San Cristóbal ha impulsado la producción de la campaña educativa, a la que han llamado “La Entrega Voluntaria es un Acto de Amor”.

La campaña está dirigida a visibilizar la alternativa de la entrega voluntaria como una opción legalmente reconocida, comprendiendo que la maternidad y/o paternidad no es una opción viable para todas las familias.

El mensaje enfatiza que esta opción abre caminos para que el niño se desarrolle en un nuevo hogar, donde se construyen vínculos, se comparten intereses y se cultiva el amor familiar.

“Con esta campaña buscamos sensibilizar, educar y abrir un diálogo con la comunidad. Queremos que cada persona conozca que el Hogar Cuna San Cristóbal es un espacio seguro, libre de juicios, donde se ofrece orientación, acompañamiento y apoyo profesional para sobrellevar este proceso con dignidad”, dijo Keyla La Santa Díaz, directora ejecutiva del Hogar Cuna San Cristóbal.

El Hogar Cuna San Cristóbal ve esta vía como un acto de profundo amor y de responsabilidad parental, donde madres y padres, con sensibilidad y valentía, buscan lo mejor para el futuro de sus hijos.

Con más de 32 años trabajando para salvaguardar el bienestar de la niñez, el Hogar Cuna San Cristóbal brinda servicios integrales y sensibles al trauma, orientados a promover la permanencia familiar para la niñez proveniente de entornos y circunstancias de riesgo.

Shakira Vargas Rodríguez
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
