Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

James Bond, el agente inglés 007, en sus diversas encarnaciones en el cine, desde ‘Dr. No’, con Sean Connery hasta ‘Quantum of Solace’, con Daniel Craig, muestra siempre un refinado gusto por sus bebidas alcohólicas que, unas veces fueron Dom Perignon, otras Puilly-Fuisée, otras Cognac, aunque hubo un coctel que siempre lo definió: “Vodka Martini, Shaken. Not Stirred” y en algunas de las películas le dijo al ‘bartender’ cómo hacer su cóctel favorito (ver recuadro). No dudo que fue James Bond el que popularizó el vodka en el martini en vez de ginebra.