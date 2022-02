Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

¿Qué es una adicción? El doctor Joe Dispenza en la película “What the Bleep do we know”, señala que es algo que no podemos dejar o parar de hacer. Cuántas veces en nuestras vidas decimos: “No vuelvo a gritarle ni pegarle a mi hijo, no vuelvo a comer desordenadamente, no vuelvo a beber alcohol de esta manera, no vuelvo a sufrir por un amor, no vuelvo a fumar, no vuelvo”’ para encontrar que repetimos esta conducta incorrecta una y otra vez.