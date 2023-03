El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por participar en igualdad de condiciones con el hombre y por hacer valer sus derechos. Una fecha que se celebra alrededor del mundo para concienciar sobre la importancia de su empoderamiento en todos los entornos de la sociedad, proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial.

Sus orígenes se sitúan en 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reunieron en Dinamarca con dos motivos: fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres e impulsar la universalidad del voto femenino. A petición de la política alemana Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. El año también tiene un significado adicional, pues a partir de ese día, la mujer pudo acceder a la enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre.

Este día se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación.

Desde entonces, la fecha también sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo. Por eso, el 8 de marzo es una fecha para celebrar logros y tomar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres, que les brinden mejores oportunidades en todos los ámbitos de su vida, así como el reconocimiento por la labor que realizan.

Cabe destacar que las mujeres en la sociedad actual son ejemplo de inteligencia y fortaleza, lo que se ve reflejado en la capacidad para superar las adversidades. Además de ser igual de capaces que los hombres en asumir las responsabilidades, obligaciones y las actividades que se propongan.

No hay que olvidar que cada una de las personas de diferente sexo tiene algo en particular que aportar en la vida social. Tampoco se puede olvidar que la vida se complementa por ambos sexos y no se compite. Pero también es importante destacar que las mujeres son el pilar de la sociedad y contribuyen en la toma de decisiones y roles que antes le eran vedados. Tampoco se debe olvidar que el único rol que no puede ser compartido con un hombre es el de ser madre. Pero se mantiene como un ser esencial, primordial y vital para la sociedad hoy y siempre.

