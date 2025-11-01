La oración más poderosa para atraer abundancia en el hogar: descubre la hora ideal para rezarla

Muchas personas se acercan a Dios mediante oraciones, para acercarse a Él y siempre sentir su presencia en el día a día ya sea para pedirle por un familiar o ayuda con una petición, de igual forma puede hacerlo con ángeles, arcángeles y Santos, pues ellos estas alrededor cuando se necesitan.

Al comenzar un nuevo mes se esperan bendiciones para cada persona y cada familia, por eso puede pedir por cada uno de los miembros del núcleo, así como por sí mismo es un acto de amor y consideración.

Preocupaciones como no tener estabilidad económica, pasar por necesidades, protección y encomendar el camino a Dios es importante para los creyentes.

Oración para pedir protección en noviembre

Esta oración para Miguel Arcángel, uno de los seres y siete arcángeles de la iglesia católica, quien es considerado como protector del pueblo de Dios, implorarle por la vida será de ayuda para sentirse seguro en este mes.

“Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales.

Humildemente, te rogamos, te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor.

Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.

Amén".

Oración para tener riqueza

Por otro lado, Unidos en Oración menciona que puede hacer esta plegaria para iniciar este mes y esperar con mucha fe la riqueza en su vida.

“Amado Dios, en este hermoso día me acerco hasta Ti para pedirte que por favor me rodees con tu amor, me susurres palabras de sabiduría y orientes mis pasos por sendas de bendición y prosperidad, para de este modo poder resolver algunas necesidades que se presentan en mi vida.

Padre celestial, por favor dame los instrumentos para encontrar lo que necesito, es momento de encontrar el éxito. Señor, bríndame tu abundancia, por favor cúbreme de prosperidad

Tengo fe en la fuerza de la oración que con tanto amor cada día y cada noche te ofrezco sin falta, y sé que si Tú caminas junto a mí, no habrá imposibles que me detengan.

Mi Dios, yo no te pido abundancia para pisar a los pobres ni poder para vencer al más débil, solo te pido lo necesario para tener paz en mi alma, cubrir mis necesidades y las necesidades de las personas que amo.

Te pido que tengas en cuenta mi necesidad y yo entenderé lo que ocurra, porque esta será tu voluntad y tus planes siempre son perfectos.

Pero de nada vale la prosperidad económica sin la prosperidad de la salud y el bienestar, por eso también imploro por tu protección; que seas Tú cubriéndome con tu manto de luz y que cada nuevo día me llenes de energía y voluntad para atender mis obligaciones, proteger a los que amo y caminar cada día por el camino que me acerca a mis sueños.

Señor, haz que la fortuna esté de mi lado, haz que me beneficie de ella, que pueda disfrutar de la abundancia que Tú depositaste en el universo, compartirla con los demás y que la plenitud me acompañe hasta el infinito, como infinita es tu misericordia.

Amado Dios, por favor ilumíname para encontrar la felicidad que necesito, no me abandones, pues yo nunca me voy a separar de tu lado, Amén".