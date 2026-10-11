Halloween 2026 en Puerto Rico: casas embrujadas y experiencias de terror para adultos y toda la familia

Casas embrujadas y experiencias de terror en Puerto Rico ya son parte de la temporada de Halloween 2026. Te incluimos opciones para adultos y otras para toda la familia.

1. Soul Screams Haunted House

Ubicación: Jardín Botánico y Cultural de Caguas

Fechas: 19 de septiembre al 7 de noviembre de 2026

Horario: Desde las 7:00 p.m.

Descripción: Celebra su 15.º aniversario con cinco atracciones principales (The Undead, Hill Asylum, Kitos’ Freakshow, Serial Killer Survival y Trauma Abduction) y cinco zonas de sustos, además de dos tarimas con shows en vivo, un área de Photo Ops, juegos, música y comida.

2. The Haunted Manor Hotel 2026

Ubicación: Paseo de la Cruceta, Castillo Serrallés, Ponce

Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes, sábados y domingos)

Horario: Desde las 6:00 p.m.

Descripción: Celebra su sexto año consecutivo transformando el histórico castillo en un hotel embrujado con más de 100 criaturas, 5 estaciones de terror y actividades familiares en los jardines. Culmina el 31 de octubre con un concierto de la banda Circo.

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3. La Finca Embrujada

Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábados)

Horario: Desde las 7:00 p.m.

Ubicación: Barrio Susua Alta, Carr. 368 km 10.3, Yauco

Descripción: Regresa con caminos más oscuros, un recorrido más largo y su nuevo “Laberinto del Terror”.

Boletos: Disponibles en PRTicket

4. NOX: La Aldea Maldita

Fechas: Del 2 de octubre al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábado)

Ubicación: The Outlets & Marketplace, Canóvanas

Horario: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Descripción: Es una experiencia inmersiva de terror que transportará al público a Xalmora, una misteriosa aldea del siglo XVII condenada por una antigua maldición. A través de impactantes escenarios, personajes, actuaciones en vivo y encuentros inesperados, los visitantes recorrerán la aldea y se convertirán en parte de su historia. La experiencia se extenderá más allá del recorrido con diferentes activaciones, espacios temáticos, oportunidades para fotografías y entretenimiento en vivo, donde los visitantes podrán continuar disfrutando y compartiendo antes o después de adentrarse en la aldea.

5. House of Phobia 2026

Ubicación: Parque de las Ciencias by Toro Verde, Bayamón

Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Horario: jueves a domingo de 6:30 p.m. a 10:30 p.m. / viernes y sábado de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Descripción: Con más de una década aterrorizando a Puerto Rico, regresa con una experiencia renovada, atracciones y muchas más razones para enfrentarte a tus miedos. Desde Escape Rooms interactivos, Scare Zones al aire libre, experiencias fotográficas con personajes de terror y por supuesto, la atracción principal de House of Phobia.

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6. Villa Encantada

Ubicación: Villa Campestre, Guaynabo

Fecha: sábado, 24 de octubre de 2026

Horario: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Descripción: Habrá iInflable, tren, machina, animalitos, smores y paseo a caballo incluido. Habrá concurso de disfraces exclusivo para los niños.

Código de vestimenza: Adultos y niños disfrazados

Boletos: Reserva tu espacio: 787-731-6799 (miércoles a domingo)

7. Haunted Manor Kids

Ubicación: Castillo Serrallés, Ponce

Fecha: domingo, 25 de octubre a la 1:00 p.m. y sábado, 31 de octubre a las 12:00 p.m.

Descripción: Una aventura encantada diseñada especialmente para toda la familia. Recorre un castillo lleno de escenarios temáticos, personajes divertidos, sorpresas, juegos y experiencias interactivas donde los más pequeños podrán disfrutar de una forma segura y emocionante. Niños menores de 2 años no pagan por boleto de admisión.

8. Paranormal Nights - Evil Farm

Ubicación: Barrio Caracol, carretera #2 km 141.5, Añasco

Fecha: Del 24 de septiembre al 1 de noviembre (jueves a domingo)

Horario: Desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Boletos: EventosPR o boletería

Descripción: Este año, Paranormal Nights se transforma en Evil Farm, una experiencia más intensa. Una granja abandonada, marcada por tragedias y presencias que no descansan, diseñada para poner a prueba tu mente, tus nervios y tu capacidad de escapar del horror. Con actores en vivo, efectos especiales inmersivos, tecnología sensorial y una narrativa envolvente hacen de esta edición la más ambiciosa hasta ahora.

9. I Dare U The Terror Returns

Ubicación: Toro Verde Urban Park, en el Distrito T-Mobile, San Juan

Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Horario: Desde las 7:00 p.m. a 12:00 a.m. (viernes y sábados) y domingos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

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Descripción: Seis historias de terror llegan a ToroVerde Urban Park. Cuatro ya tienen nombre mientras las otras dos siguen en secreto. Reúne a tu grupo para enfrentar escenarios inmersivos, actores en vivo y esos momentos en los que nadie quiere ser el primero en abrir la puerta.

10. Broadway Illusions Drácula

Ubicación: Teatro América, Vega Baja

Fecha: viernes, 23 de octubre y sábado, 24 de octubre de 2026

Horario: 7:30 p.m.