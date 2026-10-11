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Halloween 2026 en Puerto Rico: casas embrujadas y experiencias de terror para adultos y toda la familia

Desde casas embrujadas hasta teatro y actividades familiares convertirán la isla en escenario de terror

11 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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La temporada de Halloween en Puerto Rico ya comenzó. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Casas embrujadas y experiencias de terror en Puerto Rico ya son parte de la temporada de Halloween 2026. Te incluimos opciones para adultos y otras para toda la familia.

RELACIONADAS

1. Soul Screams Haunted House

Ubicación: Jardín Botánico y Cultural de Caguas

Fechas: 19 de septiembre al 7 de noviembre de 2026

Horario: Desde las 7:00 p.m.

Descripción: Celebra su 15.º aniversario con cinco atracciones principales (The Undead, Hill Asylum, Kitos’ Freakshow, Serial Killer Survival y Trauma Abduction) y cinco zonas de sustos, además de dos tarimas con shows en vivo, un área de Photo Ops, juegos, música y comida.

Boletos: Ticketera

2. The Haunted Manor Hotel 2026

Ubicación: Paseo de la Cruceta, Castillo Serrallés, Ponce

Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes, sábados y domingos)

Horario: Desde las 6:00 p.m.

Descripción: Celebra su sexto año consecutivo transformando el histórico castillo en un hotel embrujado con más de 100 criaturas, 5 estaciones de terror y actividades familiares en los jardines. Culmina el 31 de octubre con un concierto de la banda Circo.

Boletos: Boletera

3. La Finca Embrujada

Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábados)

Horario: Desde las 7:00 p.m.

Ubicación: Barrio Susua Alta, Carr. 368 km 10.3, Yauco

Descripción: Regresa con caminos más oscuros, un recorrido más largo y su nuevo “Laberinto del Terror”.

Boletos: Disponibles en PRTicket

4. NOX: La Aldea Maldita

Fechas: Del 2 de octubre al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábado)

Ubicación: The Outlets & Marketplace, Canóvanas

Horario: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Descripción: Es una experiencia inmersiva de terror que transportará al público a Xalmora, una misteriosa aldea del siglo XVII condenada por una antigua maldición. A través de impactantes escenarios, personajes, actuaciones en vivo y encuentros inesperados, los visitantes recorrerán la aldea y se convertirán en parte de su historia. La experiencia se extenderá más allá del recorrido con diferentes activaciones, espacios temáticos, oportunidades para fotografías y entretenimiento en vivo, donde los visitantes podrán continuar disfrutando y compartiendo antes o después de adentrarse en la aldea.

Boletos: Ticketera

5. House of Phobia 2026

Ubicación: Parque de las Ciencias by Toro Verde, Bayamón

Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Horario: jueves a domingo de 6:30 p.m. a 10:30 p.m. / viernes y sábado de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Descripción: Con más de una década aterrorizando a Puerto Rico, regresa con una experiencia renovada, atracciones y muchas más razones para enfrentarte a tus miedos. Desde Escape Rooms interactivos, Scare Zones al aire libre, experiencias fotográficas con personajes de terror y por supuesto, la atracción principal de House of Phobia.

Boletos: House of Phobia Tickets

6. Villa Encantada

Ubicación: Villa Campestre, Guaynabo

Fecha: sábado, 24 de octubre de 2026

Horario: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Descripción: Habrá iInflable, tren, machina, animalitos, smores y paseo a caballo incluido. Habrá concurso de disfraces exclusivo para los niños.

Código de vestimenza: Adultos y niños disfrazados

Boletos: Reserva tu espacio: 787-731-6799 (miércoles a domingo)

7. Haunted Manor Kids

Ubicación: Castillo Serrallés, Ponce

Fecha: domingo, 25 de octubre a la 1:00 p.m. y sábado, 31 de octubre a las 12:00 p.m.

Descripción: Una aventura encantada diseñada especialmente para toda la familia. Recorre un castillo lleno de escenarios temáticos, personajes divertidos, sorpresas, juegos y experiencias interactivas donde los más pequeños podrán disfrutar de una forma segura y emocionante. Niños menores de 2 años no pagan por boleto de admisión.

Boletos: Ticketera

8. Paranormal Nights - Evil Farm

Ubicación: Barrio Caracol, carretera #2 km 141.5, Añasco

Fecha: Del 24 de septiembre al 1 de noviembre (jueves a domingo)

Horario: Desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.

Boletos: EventosPR o boletería

Descripción: Este año, Paranormal Nights se transforma en Evil Farm, una experiencia más intensa. Una granja abandonada, marcada por tragedias y presencias que no descansan, diseñada para poner a prueba tu mente, tus nervios y tu capacidad de escapar del horror. Con actores en vivo, efectos especiales inmersivos, tecnología sensorial y una narrativa envolvente hacen de esta edición la más ambiciosa hasta ahora.

9. I Dare U The Terror Returns

Ubicación: Toro Verde Urban Park, en el Distrito T-Mobile, San Juan

Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Horario: Desde las 7:00 p.m. a 12:00 a.m. (viernes y sábados) y domingos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.

Boletos: IdareUTicket

Descripción: Seis historias de terror llegan a ToroVerde Urban Park. Cuatro ya tienen nombre mientras las otras dos siguen en secreto. Reúne a tu grupo para enfrentar escenarios inmersivos, actores en vivo y esos momentos en los que nadie quiere ser el primero en abrir la puerta.

10. Broadway Illusions Drácula

Ubicación: Teatro América, Vega Baja

Fecha: viernes, 23 de octubre y sábado, 24 de octubre de 2026

Horario: 7:30 p.m.

Boletos: Ticketera

Descripción: Drácula regresa a escena en una versión gótica, contemporánea y psicológica donde el terror nace de la obsesión y del miedo a dejar ir. Inspirada en el clásico de Bram Stoker, esta puesta en escena transforma la conocida historia en un inquietante thriller teatral cargado de tensión, deseo y oscuridad. Entre secretos, manipulación y una amenaza que parece imposible de detener, los personajes deberán enfrentarse no solo al monstruo, sino también a sus propios temores. Una experiencia teatral intensa que demuestra que, a veces, aquello que más nos aterra también habita dentro de nosotros. El Teatro América, ubicado justo al lado de la Plaza de Recreo en la ciudad de Vega Baja, se convertirá en una majestuosa experiencia inmersiva que incluye cena para nuestros invitados y un montaje visual que te llevará a sentirte parte integral de esta historia. En español y dirigida a mayores de 16 años.

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HalloweenFamilia
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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