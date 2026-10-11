Halloween 2026 en Puerto Rico: casas embrujadas y experiencias de terror para adultos y toda la familia
Desde casas embrujadas hasta teatro y actividades familiares convertirán la isla en escenario de terror
11 de octubre de 2026 - 11:10 PM
11 de octubre de 2026 - 11:10 PM
Casas embrujadas y experiencias de terror en Puerto Rico ya son parte de la temporada de Halloween 2026. Te incluimos opciones para adultos y otras para toda la familia.
Ubicación: Jardín Botánico y Cultural de Caguas
Fechas: 19 de septiembre al 7 de noviembre de 2026
Horario: Desde las 7:00 p.m.
Descripción: Celebra su 15.º aniversario con cinco atracciones principales (The Undead, Hill Asylum, Kitos’ Freakshow, Serial Killer Survival y Trauma Abduction) y cinco zonas de sustos, además de dos tarimas con shows en vivo, un área de Photo Ops, juegos, música y comida.
Ubicación: Paseo de la Cruceta, Castillo Serrallés, Ponce
Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes, sábados y domingos)
Horario: Desde las 6:00 p.m.
Descripción: Celebra su sexto año consecutivo transformando el histórico castillo en un hotel embrujado con más de 100 criaturas, 5 estaciones de terror y actividades familiares en los jardines. Culmina el 31 de octubre con un concierto de la banda Circo.
Boletos: Boletera
Fechas: Del 2 al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábados)
Horario: Desde las 7:00 p.m.
Ubicación: Barrio Susua Alta, Carr. 368 km 10.3, Yauco
Descripción: Regresa con caminos más oscuros, un recorrido más largo y su nuevo “Laberinto del Terror”.
Boletos: Disponibles en PRTicket
Fechas: Del 2 de octubre al 31 de octubre de 2026 (viernes y sábado)
Ubicación: The Outlets & Marketplace, Canóvanas
Horario: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Descripción: Es una experiencia inmersiva de terror que transportará al público a Xalmora, una misteriosa aldea del siglo XVII condenada por una antigua maldición. A través de impactantes escenarios, personajes, actuaciones en vivo y encuentros inesperados, los visitantes recorrerán la aldea y se convertirán en parte de su historia. La experiencia se extenderá más allá del recorrido con diferentes activaciones, espacios temáticos, oportunidades para fotografías y entretenimiento en vivo, donde los visitantes podrán continuar disfrutando y compartiendo antes o después de adentrarse en la aldea.
Ubicación: Parque de las Ciencias by Toro Verde, Bayamón
Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Horario: jueves a domingo de 6:30 p.m. a 10:30 p.m. / viernes y sábado de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.
Descripción: Con más de una década aterrorizando a Puerto Rico, regresa con una experiencia renovada, atracciones y muchas más razones para enfrentarte a tus miedos. Desde Escape Rooms interactivos, Scare Zones al aire libre, experiencias fotográficas con personajes de terror y por supuesto, la atracción principal de House of Phobia.
Boletos: House of Phobia Tickets
Ubicación: Villa Campestre, Guaynabo
Fecha: sábado, 24 de octubre de 2026
Horario: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Descripción: Habrá iInflable, tren, machina, animalitos, smores y paseo a caballo incluido. Habrá concurso de disfraces exclusivo para los niños.
Código de vestimenza: Adultos y niños disfrazados
Boletos: Reserva tu espacio: 787-731-6799 (miércoles a domingo)
Ubicación: Castillo Serrallés, Ponce
Fecha: domingo, 25 de octubre a la 1:00 p.m. y sábado, 31 de octubre a las 12:00 p.m.
Descripción: Una aventura encantada diseñada especialmente para toda la familia. Recorre un castillo lleno de escenarios temáticos, personajes divertidos, sorpresas, juegos y experiencias interactivas donde los más pequeños podrán disfrutar de una forma segura y emocionante. Niños menores de 2 años no pagan por boleto de admisión.
Ubicación: Barrio Caracol, carretera #2 km 141.5, Añasco
Fecha: Del 24 de septiembre al 1 de noviembre (jueves a domingo)
Horario: Desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.
Boletos: EventosPR o boletería
Descripción: Este año, Paranormal Nights se transforma en Evil Farm, una experiencia más intensa. Una granja abandonada, marcada por tragedias y presencias que no descansan, diseñada para poner a prueba tu mente, tus nervios y tu capacidad de escapar del horror. Con actores en vivo, efectos especiales inmersivos, tecnología sensorial y una narrativa envolvente hacen de esta edición la más ambiciosa hasta ahora.
Ubicación: Toro Verde Urban Park, en el Distrito T-Mobile, San Juan
Fecha: Del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026
Horario: Desde las 7:00 p.m. a 12:00 a.m. (viernes y sábados) y domingos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m.
Boletos: IdareUTicket
Descripción: Seis historias de terror llegan a ToroVerde Urban Park. Cuatro ya tienen nombre mientras las otras dos siguen en secreto. Reúne a tu grupo para enfrentar escenarios inmersivos, actores en vivo y esos momentos en los que nadie quiere ser el primero en abrir la puerta.
Ubicación: Teatro América, Vega Baja
Fecha: viernes, 23 de octubre y sábado, 24 de octubre de 2026
Horario: 7:30 p.m.
Descripción: Drácula regresa a escena en una versión gótica, contemporánea y psicológica donde el terror nace de la obsesión y del miedo a dejar ir. Inspirada en el clásico de Bram Stoker, esta puesta en escena transforma la conocida historia en un inquietante thriller teatral cargado de tensión, deseo y oscuridad. Entre secretos, manipulación y una amenaza que parece imposible de detener, los personajes deberán enfrentarse no solo al monstruo, sino también a sus propios temores. Una experiencia teatral intensa que demuestra que, a veces, aquello que más nos aterra también habita dentro de nosotros. El Teatro América, ubicado justo al lado de la Plaza de Recreo en la ciudad de Vega Baja, se convertirá en una majestuosa experiencia inmersiva que incluye cena para nuestros invitados y un montaje visual que te llevará a sentirte parte integral de esta historia. En español y dirigida a mayores de 16 años.
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