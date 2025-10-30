Halloween seguro: recomendaciones clave para sorprender y proteger a los más pequeños
La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico alerta sobre la importancia de la seguridad y disfrutar sin contratiempos
30 de octubre de 2025 - 11:10 PM
Con Halloween a la vuelta de la esquina, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico alerta sobre la importancia de la seguridad.
Este 31 de octubre, pequeños y grandes deben seguir pautas esenciales para garantizar una celebración divertida sin contratiempos ni incidentes que lamentar.
Sigue los siguientes consejos:
Para conocer más consejos de seguridad de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, haga una búsqueda bajo “Cruz Roja Puerto Rico” en las redes sociales o acceda cruzrojapr.net.
