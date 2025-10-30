Opinión
30 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
Estilos de vida
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Halloween seguro: recomendaciones clave para sorprender y proteger a los más pequeños

La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico alerta sobre la importancia de la seguridad y disfrutar sin contratiempos

30 de octubre de 2025 - 11:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los niños pequeños deben estar siempre acompañados por adultos. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Con Halloween a la vuelta de la esquina, la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico alerta sobre la importancia de la seguridad.

Este 31 de octubre, pequeños y grandes deben seguir pautas esenciales para garantizar una celebración divertida sin contratiempos ni incidentes que lamentar.

Sigue los siguientes consejos:

Al salir a pedir dulces

  • Asegúrate de que los niños lleven linternas y cintas reflectivas en los disfraces o bolsas para ser visibles ante los conductores.
  • Planifica la ruta con anticipación.
  • Los niños pequeños deben estar siempre acompañados por adultos.
  • Camina por las aceras, cruza solo por las esquinas y evita correr o cruzar entre vehículos estacionados.
  • Utiliza maquillaje en el rostro en lugar de máscaras.
  • Utiliza disfraces y pelucas resistentes al fuego.
  • Visita únicamente los hogares con la luz del balcón encendida y nunca entren a las casas.
  • Revisa los dulces antes de consumirlos y descarte los paquetes abiertos o sin identificación.

Al recibir personas en sus hogares

  • Mantén el área bien iluminada y libre de obstáculos u hojas que puedan causar tropiezos.
  • Evita repartir dulces si alguien en el hogar está enfermo o en aislamiento.
  • Conductores: tener mucho cuidado, ya que los niños pueden olvidarse de mirar a ambos lados antes de cruzar. En la noche, prestar especial atención a los niños que llevan ropa oscura.

Sus mascotas y Halloween

  • Si vas a recibir a quienes piden dulces, mantén a tus mascotas en un área separada, lejos de la puerta o las fiestas.
  • Evita que tengan acceso a los dulces, ya que pueden ser tóxicos para los animales.
  • Si decides disfrazar tu mascota, asegúrate de que el disfraz no limite su movilidad, respiración o visión.
  • Halloween puede asustar a los animales; colócales una placa de identificación y un collar reflectivo si salen después del anochecer.
El trío HUNTR/X es la banda femenina del grupo de K-pop de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters”, que ha causado revuelo este año, por lo que no debería sorprender que sus personajes animados son Zoey, Rumi y Mira inspiren para los disfraces, así como su banda sonora ha encabezado las listas globales del servicio de streaming.En la misma línea de de la película animada de Netflix "KPop Demon Hunters", están los Saja Boys, otro grupo ficticio de K-pop, que en realidad son demonios disfrazados, y está compuesto por cinco miembros: Jinu (el líder del grupo), Abby (el bailarín principal), Mystery (vocalista que cubre la mayor parte de su rostro) Romance (vocalista) y Baby (el miembro más joven del grupo).Los superhéroes de los estudios Disney nunca pasan de moda y año tras año sirven de inspiración para grandes y chicos.
1 / 10 | 10 ideas de disfraces de Halloween para las familias. El trío HUNTR/X es la banda femenina del grupo de K-pop de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters”, que ha causado revuelo este año, por lo que no debería sorprender que sus personajes animados son Zoey, Rumi y Mira inspiren para los disfraces, así como su banda sonora ha encabezado las listas globales del servicio de streaming. - Netflix

Para conocer más consejos de seguridad de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, haga una búsqueda bajo “Cruz Roja Puerto Rico” en las redes sociales o acceda cruzrojapr.net.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
