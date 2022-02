Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Según los expertos, nuestro lenguaje no verbal comunica alrededor de un 50% de lo que realmente queremos decir (el tono de la voz contribuye con un 38%) mientras que las palabras, por sí solas, contribuyen con tan solo un 7%. No podía ser de otra manera, al fin y al cabo nuestros cuerpos envían mensajes constantemente y a menudo no logramos reconocer que estamos comunicando mucho más de lo que pensamos.