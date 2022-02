Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estos días me encantan. Y aun cuando percibo un tanto de indiferencia por las fechas, todavía me emocionan los árboles de navidad, el olor a pino, los juntes con aquellos que apenas vemos y las delicias únicas que se degustan en esta época en la que me echo al cuerpo par de libras y le añado unas pulgadas a la que una vez fuera cintura de bombón.