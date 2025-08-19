Los abandonaron porque eran “demasiado” para cuidar, y al rescatarlos recibieron una emotiva noticia

Dos “poodles”, con un pelaje tan enmarañado que parecía un “nido de pájaros”, fueron abandonados a su suerte por sus anteriores dueños, quienes alegaron que eran “demasiado” para cuidar. La apariencia de ambos perros, cubiertos por una densa capa de pelo sucio y apelmazado, reflejaba meses de negligencia y falta de cuidado. Sin embargo, los rescatistas lograron darle una segunda oportunidad y, al mirarlos bien, se llevaron una noticia que dejó a todos boquiabiertos.

El equipo de Lucks Rescue, una organización dedicada al rescate animal, acudió al llamado para asistir a estos dos ejemplares, una hembra y un macho. El video publicado por The Dodo mostró el momento en que uno de los perros, el macho de pelaje más claro, es sacado con dificultad de un vehículo, con su cuerpo casi irreconocible bajo la maraña de pelo. “Su pelaje estaba tan enredado que parecía un nido de pájaros”, se lee en el clip. La situación era tan crítica que el simple acto de mover a los animales resultaba un desafío, ya que era evidente el dolor y la incomodidad que sufrían.

Durante el proceso de rescate y evaluación inicial, los voluntarios notaron algo inusual en uno de los perros, la hembra de pelaje más oscuro. Una de las rescatistas comentó: “Tiene un secreto”. Este secreto fue revelado por completo luego de que los animales recibieron la atención veterinaria y de higiene. La prioridad inmediata era aliviar el sufrimiento causado por el estado de su pelaje, que no solo afectaba su apariencia, sino también su movilidad y su salud en general.

Las imágenes del proceso de limpieza fueron impactantes: grandes mechones de pelo apelmazado fueron retirados con una máquina de cortar. La cantidad de pelo removido era tal que el tamaño real de los perros comenzó a emerger, revelando cuerpos mucho más pequeños y delgados de lo que su voluminoso pelaje sugería.

Tras horas de arduo trabajo, el cambio fue asombroso. Los perros lucían una expresión de alivio y felicidad. Al quitar toda la maraña de pelos, se reveló el secreto que ocultaba la perra: estaba embarazada. En el video se muestra a la perrita visiblemente hinchada con los cachorritos dentro de su vientre. Este descubrimiento llenó de ternura a la misión de rescate, ya que no solo se trataba de dos vidas, sino de toda una familia que necesitaba cuidado y un hogar seguro.

A pesar del trauma del abandono y la negligencia, ambos perros demostraron una notable capacidad de adaptación y una inteligencia sorprendente. En el video se veían contentos de estar con personas y con mucha disposición a aprender. La naturaleza dócil y su capacidad de entrenamiento es una de las características de la raza caniche. “Los poodles son increíblemente inteligentes”, explicó una de las voluntarias.

