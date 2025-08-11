Opinión
11 de agosto de 2025
78°despejado
Ciencia y Ambiente
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatan a un perro que se encontraba herido en un caluroso parque estatal de Carolina del Sur

El animal tenía una herida en la pata que le impedía moverse

11 de agosto de 2025 - 9:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El animal fue transportado por casi tres kilómetros del sendero del parque estatal Jones Gap. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tenía todo planeado: pasaría el día en la naturaleza y disfrutaría de una larga caminata con paradas en magníficas cascadas en el Parque Estatal Jones Gap de Carolina del Sur. Sin embargo, el destino tenía otros planes para la joven que acababa de comenzar su aventura.

RELACIONADAS

El calor era agobiante y no daba tregua. En varias oportunidades, quiso abandonar el sendero y regresar a su casa para refrescarse y descansar. Sin embargo, algo atrajo su atención al doblar una curva: tumbado entre la maleza vio a un hermoso pastor alemán.

El perro no emitió ningún sonido mientras Harris se acercaba con cautela. Fue entonces cuando advirtió que algo estaba mal. Descubrió una herida en la pata del perro que le impedía movilizarse por sus propios medios.

El panorama parecía cada vez más complicado. En esa parte del sendero no había señal de celular. Harris no podía cargar a un perro de 34 kilos los 3 kilómetros de regreso al inicio del sendero. Y, para agravar la situación, ya había comenzado a oscurecer. El exhausto pastor alemán la miró con sus grandes ojos marrones. Harris le dio comida y agua, lo acarició y prometió volver por la mañana. Luego, agobiada por su hallazgo, comenzó a bajar de regreso por el empinado y rocoso sendero.

De inmediato, en cuanto logró tener algo de señal, Harris publicó la foto del perro para ver si alguien había perdido a un pastor alemán. A través de las redes sociales, se contactó con Luci Daley, una voluntaria rastreadora de perros, y con Marcy Dimmick y Holly Jones de Labor of Love Transport Rescue, una organización de rescate de animales en situación de riesgo.

A la mañana siguiente, las cuatro mujeres recorrieron el sendero con una camilla, analgésicos y comida, con la esperanza de que el perro siguiera vivo, esperándolas. Y, afortunadamente, lo encontraron antes de lo esperado.

Kyle Morgan y Dillon Tatum, dos excursionistas, estaban sentados en un claro del bosque junto al perro. Los hombres lo habían encontrado y se negaron a dejarlo solo. Se estaban turnando para bajar al perro de la montaña.

“Descubrimos que se trataba de una hembra llamada Koco. Tenía un collar con el nombre escrito a mano y un teléfono ilegible. Otros excursionistas nos ayudaron a subirla a mi hombro, y fue algo muy emotivo. Nunca había tenido un perro que me hubiera dejado hacer eso, jamás”, detalló Morgan a un medio local.

El equipo de rescate de Koco le entablilló la pierna con cuidado y le dio analgésicos. Jones, presidente de Labor of Love, explicó que la perra debía de tener un dolor insoportable, dado el estado de su pierna. “No sé cuánto más habría aguantado”, añadió Jones. “Estaba agotada”.

A pesar de su incomodidad, Koco se portó como un soldado. Pacientemente, permitió que el equipo la colocara en la camilla. Finalmente, sintiéndose a salvo, bebió un poco de agua y miró hacia adelante con calma.

“Todos la describieron como muy tranquila, muy agradecida”, dijo Jones. “Parecía saber que todos estaban allí para ayudarla”.

La caminata de 3 kilómetros fuera del parque supuso un desafío para el equipo, con rocas, raíces y una pronunciada pendiente. Pero la prioridad de todos era Koco. “Fue una descarga de adrenalina increíble”, dijo Jones. “Parecía que el tiempo se había detenido. Solo teníamos un objetivo: poner a salvo a esta perra”.

Al final, tardaron casi tres horas en llevar a la perra al coche de Jones y otra hora hasta el hospital veterinario. Durante todo el trayecto, Koco apenas emitió un sonido y parecía aliviada de estar a salvo.

Luego de un chequeo completo y varias radiografías, los médicos supieron que los huesos de la pata de Koco estaban destrozados. “Los rayos X confirmaron una rotura completa de ambos huesos en su pata delantera derecha. Después de un examen más detenido, también encontramos una herida que coincidía con el trauma en la parte inferior de su pierna. Creemos que le dispararon”, explicaron.

Los veterinarios la operaron esa misma semana. Su recorrido había sido increíble. A pesar del dolor, el calor y los baches del camino, la dulce y tranquila actitud de Koco nunca flaqueó.

Durante las próximas semanas, Koco comenzó su recuperación en un hogar de tránsito. “Se está volviendo más cariñosa… y un poco juguetona”, relató su transitante. “No ladra, ni se queja, ni lloriquea… nada. Le encanta la manteca de maní, las golosinas… revolcarse en el suelo y que le rasquen la pancita”.

Nunca supieron nada sobre su pasado y nadie se acercó o se comunicó para reclamarla. Pese a eso, Koco sigue adelante con valentía, dejando atrás la soledad y las rutas de senderismo peligrosas.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Ciencia y Ambiente
