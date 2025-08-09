Otro ataque: pitón reticulada mata a un pitbull en Toa Alta

Una pitón reticulada mató a un perro de raza pitbull en una residencia en Toa Alta.

Así lo compartió el cazador y creador de contenido José “Gongo” Morales en una publicación a través de sus redes sociales, quien describió el incidente como “otro lamentable suceso”.

No se trata del primer incidente de este tipo. Tan reciente como el mes pasado, una familia de Bayamón vivió una traumática experiencia cuando una pitón reticulada atacó y mató a su perrita de 15 años.

El ataque, captado en video, ocurrió minutos antes de que la familia regresara a su hogar y fue compartido por el grupo Proyecto Retic, que se dedica a rastrear, cazar y remover estos y otros animales exóticos.

En mayo, nuevamente se encendió la alarma en Naranjito, luego de que una pitón reticulada -de aproximadamente 16 pies- devorara a un perro de unos 10 meses.

El reptil logró adentrarse en la jaula de una finca y terminó con la vida de un pastor alemán.

La pitón reticulada es considerada como una de las serpientes más largas del mundo.

El 17 de junio de 2024, en su Orden Administrativa 2024-005, el DRNA declaró a la boa constrictora, la pitón reticulada y la culebra de espalda rayada como especies “invasoras dañinas y peligrosas”, debido, principalmente, a su crecimiento poblacional desmedido, e incluyó a la pitón real y la jarretera en la categoría de “invasoras”.

La agencia autorizó la caza “sin límite de cantidades” de las cinco especies.

De hecho, en Naranjito, precisamente fue declarado un estado de emergencia ante un alza en la presencia de serpientes invasoras, en particular, de pitones reticuladas.