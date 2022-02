Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El pescado está presente en muchas cocinas. Puede prepararse de tantas formas y su valor nutricional no se discute. Para que obtengas mejores resultados al prepararlo, prefiere recetas que respeten su sabor natural. Lávalo con agua fresca y sécalo con un trapo limpio. No lo sobrecocines porque perderá sabor, como tampoco se recomienda recalentarlo. No le hagas cortes para asarlo, pues perderá jugos y quedará seco. Los mejores recipientes para hacerlo al horno son la cerámica y el barro.