Parques para perros: 5 errores comunes que debes evitar

Sin embargo, reglas no escritas, pero sumamente necesarias para garantizar la buena convivencia y evitar peleas caninas.

En el Día Nacional de las Mascotas , conversamos con Yoaciel Cristóbal , conocido el “Dog Guru” boricua, quien nos dio varias recomendaciones sobre qué hacer y los errores comunes que no hay que cometer. Toma nota:

1. Llevar al perro directo al parque

Contrario a lo que muchos piensan, el parque para perros no debe usarse como un lugar para que descarguen toda su energía ni para ejercitarlos. La idea es que sea un sitio de recreación y socialización pasiva, por lo que se recomienda que antes de entrar den una caminata por los alrededores (con correa) de 10 a 15 minutos.

2. Llevar juguetes

“Si hay más de dos perritos en el parque, no deberías sacar juguetes porque estarías arriesgando el ”environment", ya que pueden ponerse a competir. (...) Los humanos van a los parques para caminar, sentarse, descansar, quizás hacer yoga... para eso deben ser también los parques para perros, para que se relajen", explicó Cristóbal.

3. Llevar comida o “treats”

4. Usar el “leash”

A diferencia de los parques regulares o sitios “pet friendly” en los se exhorta a que los dueños mantengan a sus mascotas agarradas con correa (“leash”), los dog parks son espacios pensados para que los perros estén sueltos. Si no confías lo suficiente en tu perro o no estás seguro de que pueda mantener un comportamiento tranquilo sin el “leash”, es mejor no llevarlo, afirma Cristóbal.