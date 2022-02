Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Estas navidades he escrito sobre temas específicos y no he dedicado mucho tiempo a las tradiciones gastronómicas de la época como las de la fiesta de Reyes que siempre he celebrado. En esta ocasión, cada familia aprovecha la oportunidad para preparar esos gustitos que a sus seres queridos les gusta o servir ese plato que aun no han tenido oportunidad de saborear en las navidades.