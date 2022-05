Una de las costumbres que tienen arraigadas las personas al levantarse es hacer la cama. Sea por una cuestión de higiene u orden, es una de las primeras tareas del día. Otros, por el contrario, prefieren omitir este paso y al retornar a su casa afrontan la obligación.

En un tema que parecía ser aleatorio, y sin tantos argumentos, como para saber si es lo recomendable o no, especialistas en la materia de colchones dieron su veredicto y bajo una teoría explicaron por qué no hay que hacer la cama a la mañana .

Según el medio Daily Star, la empresa And So To Bed explicó que la humedad y el sudor que acumulan nuestras sábanas, en especial cuando es época de verano y las temperaturas suelen ser sofocantes, son las causantes para que, en primer lugar, no se realice la tarea y la opción válida sea solamente extender el manto de tela para que libere los olores y las sustancias impregnadas.

De hecho, el sitio The Sleep Council confirmó que cada persona pierde 285 ml. de líquido cada noche y que gran parte de este componente se filtra en las sábanas, lo que fundamenta el hecho de que se deben orear los componentes de la cama para permitir que nuestro colchón también tenga un tiempo para “respirar” y dejar que la humedad se evapore.

Otra de las voces calificadas para confirmar este principio es el doctor Karan Raj, quien abordó el problema y les brindó los mismos consejos a los usuarios que lo siguen en sus redes sociales. “Deje de hacer su cama a primera hora de la mañana, lo hará saludable”, indicó en uno de sus posteos, según La Nación.

El doctor Karan Raj ilustró sus explicaciones con imágenes aumentadas de los ácaros que habitan en las sábanas de los seres humanos, y que necesitan calor y humedad para sobrevivir

“Hacer tu cama por la mañana atrapa los ácaros del polvo que se han acumulado durante la noche. Estos depredadores microscópicos, que miden menos de un milímetro de largo se alimentan de las escamas de la piel humana y prosperan en ambientes húmedos”, detalló el profesional, con una explicación técnica sobre el tema expuesto y que asombró a varios de sus seguidores, quienes no estaban en tema y lo tomaban como una circunstancia más de la rutina.

Sobre el ejemplo anteriormente mencionado, el doctor ahondó en el descanso nocturno de las personas y el panorama favorable que puede otorgarle a las bacterias que circulan por el aire: “Cuando dormimos por la noche, nuestros cuerpos se calientan y sudan, lo que los convierte en objetivos principales para que estos ácaros se alimenten. Dejarán excreciones que pueden provocarnos asma o síntomas similares a los de la alergia. Esta humedad y proporciona un hogar para 1.5 millones de estos enemigos”.

Por último, para darle un cierre a su exposición, Karan Raj alentó a que tomen el hábito del desorden en su habitación y, que por unas horas, la cama no luzca ordenada para evitar una complicación futura en la salud: “En cambio, deje su cama desordenada solo por un tiempo. Expone estos ácaros al aire y la luz solar, lo que los deshidrata y los hace morir”.