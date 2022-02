Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Las mujeres que deciden no tener hijos pueden enfrentar una situación difícil por la presión social de los sectores que piensan que el fin de una mujer es ser madre y que la única forma de autorrealización es a través de la maternidad. “Cuando decide no tener hijos se levanta la sospecha de que no tiene capacidad afectiva y es egoísta”, comenta Lillian Albite Vélez, catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico.