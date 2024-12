Navidad, esa época de amor y de paz que muchos anhelan que llegue cada año, no suele ser una de inmensa alegría para todas las personas. Por el contrario, la melancolía les invade por un sinnúmero de razones, que pueden estar relacionadas a diversos tipos de pérdidas, no haber alcanzado ciertas metas para esta temporada o no estar acompañado de la persona que se desea, por mencionar algunas.