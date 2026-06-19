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Tres plantas que debes tener en casa para ahuyentar alacranes

Estas tienen compuestos orgánicos capaces de actuar como repelentes naturales

19 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Entre las opciones botánicas más eficientes, destacan tres plantas aromáticas específicas. (Jorge A Ramirez Portela)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El incremento de las temperaturas pudiera detonar de forma directa el avistamiento y la proliferación de arácnidos peligrosos dentro de los entornos urbanos y rurales.

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Entre las opciones botánicas más eficientes destacan tres plantas aromáticas específicas: la lavanda, la ruda y la menta (o hierbabuena), las cuales poseen compuestos orgánicos capaces de actuar como repelentes naturales.

La correcta distribución de estas especies vegetales en los puntos críticos de acceso permite establecer una barrera olfativa protectora que reduce de forma considerable el riesgo de incidentes en el hogar.

Los alacranes poseen un sistema sensorial sumamente sensible a los estímulos químicos y olfativos del entorno.

La lavanda se posiciona como una de las mejores opciones decorativas gracias a que desprende un olor intenso que los alacranes no logran tolerar.

Además de su agradable olor, la lavanda te ayudará a espantar a los molestosos mosquitos.
Además de su agradable olor, la lavanda te ayudará a espantar a los molestosos mosquitos.

Para optimizar su rendimiento, los expertos sugieren sembrarla en zonas exteriores muy soleadas próximas a las entradas o, en su defecto, esparcir sus flores secas directamente en los alféizares de las ventanas y en los rincones más oscuros de la propiedad.

Por otra parte, la ruda (conocida científicamente como Ruta graveolens) cuenta con un respaldo generacional debido a que sus aceites esenciales producen un olor penetrante. Se recomienda colocar ejemplares de ruda en macetas situadas cerca de las ventanas o de los accesos principales de la vivienda.

Ruda
Ruda (Captura)

Respecto a su manejo, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) emite una nota de cuidado donde advierte que “es necesario utilizar guantes al manipularla, ya que sus hojas pueden llegar a causar irritación o dermatitis en pieles sensibles”.

Menta
Menta (Shutterstock)

Finalmente, la menta y la hierbabuena aportan un aroma sumamente fresco que resulta intolerable tanto para los alacranes como para otras plagas comunes, adaptándose con facilidad a entornos interiores estables que posean una mayor concentración de humedad.

La hierbabuena donde es más utilizada es en la preparación de bebidas como infusión de hierbabuena o limonadas. (Archivo de GFR Media)
Hierbabuena

A pesar de las bondades que ofrecen estas tres alternativas botánicas, los institutos especializados en salud ambiental recuerdan de forma constante que la presencia de plantas repelentes nunca sustituye a los protocolos básicos de ordenamiento y limpieza del hogar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala en sus guías de control de vectores residenciales que los factores estructurales resultan determinantes para cortar el ciclo de anidación de estos arácnidos, los cuales buscan refugio en sitios sombríos y desordenados.

Para blindar la seguridad de la vivienda de forma integral, las autoridades sanitarias recomiendan implementar de manera simultánea las siguientes acciones mecánicas: instalar mosquiteros en las ventanas, colocar burletes de goma o cepillo en la parte inferior de las puertas y fijar rejillas sanitarias con malla fina en todos los desagües y coladeras.

De igual manera, se aconseja inspeccionar los alrededores del inmueble para evitar rigurosamente la acumulación de escombros, leña, hojarasca o basura orgánica, eliminando así los escondites potenciales y las fuentes de alimento de estas especies.

1. Ficus: Crea un ambiente más fresco y saludable gracias a su capacidad para eliminar sustancias químicas y mejorar la circulación del aire.2. Sanseviera: Es una planta resistente que purifica y humidifica el aire, ideal para quienes buscan una opción resistente y de fácil cuidado.10. Potus: Su capacidad para equilibrar la temperatura, junto con su estética en forma de enredadera, lo hace una opción decorativa y funcional.
1 / 10 | Las 10 plantas que ayudan a refrescar tu casa. 1. Ficus: Crea un ambiente más fresco y saludable gracias a su capacidad para eliminar sustancias químicas y mejorar la circulación del aire. - Shutterstock
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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