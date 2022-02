Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Al día siguiente de la primera jornada del Pabellón del Vino de V. Suárez, mi ‘number two son’, Jorge, me acompañó a una cata de vinos de Bodegas Artadi, dirigida por Juan Carlos López de la Calle, uno de los dueños. Cuando regresamos a casa, mi hijo proclamó en voz alta: “Por primera vez en mi vida he tenido en mi mesa seis vinos de $150”.