La adopción ha resultado ser más de lo que esperaban, pues el amor con el que sus hijos han invadido su hogar, Warner Ithier y Jaime Braña lo describen como sorprendente.

El tema de darse la oportunidad de abrirles sus puertas a otro ser no era uno lejano para esta pareja que lleva 22 años de relación. Sabían que las carcajadas de un niño en el hogar en compañía de sus tres perros salchichas, llenaría de alegría y amor no solo su casa, sino sus corazones. Sin embargo, la vida los sorprendió ante ese anhelo inicial de querer adoptar a un niño de cinco años.

Un día aleatorio, Jaime se levantó decidido a ir a las oficinas de adopción del Departamento de la Familia, y Warner junto con él respondió a ese deseo.

“Queríamos que fuera un niño, no más. ¡Uno!”, dijo entre risas Jaime, como burlándose de la jugada que les hizo el destino. “Fuimos a orientarnos y salimos de allí decididos de que ya era tiempo”, añadió Warner.

Al año de darse esa petición en la agencia gubernamental, la pareja contrajo matrimonio, tal y como era uno de los requisitos de la adopción en aquel entonces. A pesar de que describen el proceso como uno largo, tedioso y cargado de frustración, que luego fue agilizado gracias a la intervención de la organización Adopta Ahora, aseguran que ha sido una de las mejores experiencias que han tenido como pareja.

Dos años y medio después de haber sometido su petición, recuerdan claramente el momento en que recibieron la llamada –a cada uno por separado- con la buena nueva. La incredulidad de esa comunicación hacía que a Jaime le temblara la mano.

Cuando le notifican que podrían conocer el niño de siete años, como habían luego seleccionado, se llevan la sorpresa de que este tenía un hermano de 12 y que serían separados si se concretaba la adopción. A sabiendas de ese detalle y sin ninguno consultarlo con el otro, ambos en esa llamada respondieron que sí.

“En todo momento sabíamos que la separación de los hermanos no iba a ocurrir, que si eran hermanos, no íbamos a ser nosotros quienes los separaran”, dijo Warner. “La manejadora de casos cuando nos los presenta a través de la computadora, nos dice las palabras clave de que ellos estaban en una institución, en un área de Puerto Rico en específica. De inmediato, me volteé a llamar a una persona que conocía, que casualmente trabajaba ahí. Le escribí, que me estaban presentando a ‘fulano’ y a ‘fulano’. ‘¿Qué me puedes decir?’, le pregunté. ‘Esos son mis ‘hijos’, adóptalos’, me respondió”, dijo con evidente emoción.

Ese mensaje recibido y unas cuantas coincidencias en las fechas de nacimientos de los niños con varios de sus seres queridos, no les hicieron dudar y con firmeza dijeron: “¡Estos son!”, antes de conocer las razones por las cuales sus padres habían perdido la custodia.

Aquel primer encuentro, ese mismo día, aseguran que “queda en la memoria para siempre”, al mirarse a los ojos primera vez. En un principio afirman que al tratarse de una familia no tradicional les preocupaba el no saber cómo iban a reaccionar. Los presentaron formalmente y tan pronto se sentaron en la mesa, Jaime le preguntó al mayor de los niños: “¿Tú no tienes ningún problema con que él y yo te adoptemos?”, sin siquiera sospechar la respuesta del niño de 12 años: “¿Tú me puedes dar una familia?”.

“Ese día, después que hablamos con el mayor, el pequeño parecía una habichuela saltarina de alegría que tenía y en menos de cinco minutos terminó en la falda de Jaime abrazándolo”, cuenta Warner, quien junto a su esposo salieron del lugar y no pudieron contener la emoción, llorando desde Ponce hasta San Juan.

En 2019, cuando pensaron que esos dos niños serían sus hijos, un tercero se añadió a esta ecuación de amor. Las primeras semanas cuando regresaban a entregarlos al hogar sustituto, luego de unos pases iniciales para visitar la residencia de Warner y Jaime, la dueña del centro los esperó con un tercer niño súper alegre y contento. Al conocer que se quedaría solo en ese hogar y que también tenía siete años, quisieron de igual forma darle la oportunidad de ofrecerle una vida llena de afecto y atenciones.

El hogar de este matrimonio ya no es el mismo de hace unos dos años. En la actualidad Harrison James, Julián Alejandro y Jaime Antonio -ahora con 14, 10 y 9 años de edad-, forman parte de esa familia que se sostiene, se apoya y se ama.

Hace unos seis meses se trasladaron a Florida a causa de la pandemia, donde confirman que le están ofreciendo una mejor calidad de vida, toman clases de natación, baloncesto y karate, y donde obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela, adonde pudieron acudir a modo presencial.

Finalmente, Jaime insta a que las personas se den la oportunidad de adoptar a niños grandes y eliminar el tabú de que los niños grandes son un problema.

“Ellos traen su mochila, como dice el Departamento de Familia, pero lo que traen es tan fácil de deshacerse, porque una vez ellos empiezan a recibir amor, comienzan a sentirse seguros y esa mochila se va deshaciendo. Y en un principio obviamente hay darles ayuda psicológica para que empiecen a soltar la mochila. No es como que ellos quieren mantener la mochila, ellos la quieren soltar, pero hay que darles las herramientas”, enfatizó Warner.