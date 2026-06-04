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¿Caminas mirando al piso? Experta en comunicación revela lo que refleja sobre tu personalidad

El acto de observar el suelo mientras se camina transmite mensajes ocultos

4 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominio del cuerpo y la dirección de la mirada construyen una imagen que los observadores decodifican al instante en cualquier contexto social o laboral. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Caminar es un acto cotidiano que comunica estados emocionales y rasgos de personalidad de forma inconsciente. Expertos en conducta señalan que dirigir la mirada hacia el piso al avanzar funciona como un lenguaje silencioso que proyecta el estado interno de una persona y condiciona la percepción del entorno. Este gesto común es objeto de análisis por parte de psicólogos y consultores para determinar si responde a factores como la timidez, la inseguridad o la introspección.

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No existe una única interpretación para este hábito, ya que el significado varía según el contexto. No obstante, los especialistas asocian el gesto con la timidez o la inseguridad social.

  • Al evitar el contacto visual, el individuo establece un mecanismo de autoprotección que limita la interacción con los pares.
  • Por otro lado, este comportamiento indica una alta introspección. Las personas con tendencia a la reflexión profunda o los individuos sumergidos en sus propios pensamientos suelen abstraerse de los estímulos visuales externos.
  • Asimismo, estados de ánimo bajos, preocupaciones o distracciones son factores recurrentes que explican esta postura corporal habitual en la vía pública.

Claudia Merino, consultora internacional en imagen y coach en presencia ejecutiva, sostiene que la forma de caminar resulta determinante en la construcción de la presencia personal. Según afirma la experta, fijar la vista constantemente en el piso proyecta mensajes de baja autoconfianza.

Esta conducta se integra en lo que ella denomina “una postura sistémica” que incluye hombros contraídos, pasos cortos y una caminata poco firme. Mientras que la silueta cerrada sugiere retraimiento, los pasos cortos reflejan precaución o falta de impulso vital. En entornos profesionales donde se evalúa la capacidad de mando, una caminata sin firmeza se traduce visualmente como una carencia de determinación, ya que la seguridad se mide a través de la comunicación no verbal.

Resulta fundamental distinguir entre un gesto habitual y uno provocado por circunstancias temporales. Los expertos advierten que mirar al piso no siempre define la personalidad de un individuo. Factores como el cansancio físico extremo, un momento emocional específico o el ensimismamiento momentáneo alteran la postura de cualquier persona. Sin embargo, cuando el gesto se vuelve recurrente, se transforma en la carta de presentación por defecto. En este sentido, Merino enfatiza que el contacto visual y una postura erguida representan herramientas clave para proyectar elegancia, porte y determinación ante los demás.

La premisa central de los especialistas indica que la presencia de una persona comunica su nivel de autocreencia incluso antes de pronunciar la primera palabra. El dominio del cuerpo y la dirección de la mirada construyen una imagen que los observadores decodifican al instante en cualquier contexto social o laboral. En conclusión, el lenguaje corporal constituye una pieza fundamental en la interacción humana. Ajustar la postura permite modificar la percepción ajena y fortalecer la seguridad personal en la vida diaria.

Tags
Psicologíacomunicación
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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