Bienestar
¿Qué significa caminar y mirar el piso? Una psicóloga explica su curioso significado

Según la experta, este gesto podría estar relacionado con varios comportamientos

30 de agosto de 2025 - 9:57 AM

Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El modo de caminar de las personas puede sugerir información valiosa sobre su estado emocional. Cuando una persona suele mirar hacia el piso al desplazarse, esta conducta es asociada con distintas cuestiones vinculadas a la salud mental, según la psicología. Por eso, es crucial analizar qué puede decir este comportamiento sobre la persona en cuestión.

De acuerdo con diversos especialistas en psicología, andar con la mirada hacia el piso puede estar vinculado con la autoestima, la presencia de emociones negativas o incluso con un proceso de introspección profunda. El análisis siempre debe considerar el contexto cultural y social en el que se desenvuelve la persona. Algunas interpretaciones frecuentes son:

  • Inseguridad, timidez o baja autoestima: mirar hacia abajo al caminar suele indicar vulnerabilidad emocional. Es visto como un recurso para evitar el contacto visual y protegerse de juicios o interacciones incómodas.
  • Tristeza o depresión: la postura encorvada y los ojos fijos en el suelo son rasgos comunes en quienes atraviesan momentos de desánimo o desesperanza. Se interpreta como una señal de retraimiento interior.
  • Procesamiento interno de emociones: en situaciones intensas, como tras recibir una noticia impactante, bajar la mirada puede funcionar como un mecanismo automático del cerebro para ganar tiempo y asimilar lo ocurrido.
  • Factores culturales o personales: en ciertos contextos, evitar la mirada directa expresa respeto, modestia o sumisión ante figuras de autoridad. En cambio, en sociedades más individualistas, puede ser visto como desinterés o falta de conexión.
  • Distracción o concentración: no siempre tiene un trasfondo emocional. En ocasiones, mirar al piso refleja que la persona está abstraída en sus pensamientos.
  • Posible señal de malestar emocional: si este hábito es constante y se acompaña de otros síntomas como aislamiento, cambios de ánimo, ansiedad o cansancio, puede ser un indicio de un problema emocional más profundo que requiera atención profesional.

Es importante destacar que no siempre la mirada al piso refleja una situación emocional compleja o un problema subyacente. En ocasiones, puede simplemente indicar que la persona está absorta en sus pensamientos, profundamente concentrada en una ideao tarea mental, o momentáneamente desconectada de su entorno inmediato. En estos casos, no se trata de un signo de malestar, sino de un estado de concentración o divagación mental.

Sin embargo, cuando este hábito de mirar al piso es persistente y se combina con otros signos de alerta, como el aislamiento social, cambios bruscos en el humor, episodios de ansiedad o fatiga crónica, puede ser un indicativo de un malestar emocional más profundo. En tales circunstancias, esta conducta merece una atención profesional.

Si una persona cercana exhibe este comportamiento de forma recurrente y acompañada de otros síntomas, se recomienda acercarse, ofrecer un espacio para compartir emociones y, si es necesario, buscar asesoramiento con un psicólogo, quien es el profesional adecuado para sacar conclusiones precisas y ofrecer el apoyo necesario.

Como muchas actividades en la vida, el modo de caminar también tiene muchas connotaciones alrededor por eso se recomienda estar atentos a las señales que van dando las personas. Aunque no se ponga en palabras, hay ciertas afecciones que suelen revelarse a través de los comportamientos.

