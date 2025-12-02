Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

5k y 10k: Estas son las últimas carreras del año con sabor a Navidad

Que los aires navideños te empujen a seguir corriendo y adoptando un estilo de vida saludable

2 de diciembre de 2025 - 9:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
20220403_MCA_CARRERAMOSCOSO_TCR (Teresa Canino Rivera)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Si quieres culminar el año haciendo lo que te apasiona, ya sea caminar o correr, los siguientes eventos -muchos de ellos inspirandos en la Navidad-, pueden ser tu oportunidad para cerrar el 2025 en modo atleta. Que los aires navideños te empujen a seguir corriendo y adoptando un estilo de vida saludable.

RELACIONADAS

Ponce Half and 5K Santas Trot

Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025

Hora: 5:30 a. m.

Salida: Comercio Cash & Carry, Urb. Santa Teresita, Ponce

Registro: MiCarreraPR

5k/10k Disability Pride Run 2025 (TCS)

Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025

Hora: 6:30 a. m.

Salida: El Morro, Viejo San Juan

Registro: MiCarreraPR

Corre con Huellas 3K Navideño

Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 a. m.

Salida: Coliseo José “Buga” Abreu, Isabela

Corre o camina con tu mascota y vive una mañana llena de alegría, música y espíritu navideño.

Registro: MiCarreraPR

Fogueo Navideño Happy Runners

Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025

Hora: 6:30 a. m.

Salida: Paseo Lineal de Isabela (letrero Villas del Mar Hau), Isabela

Ve vestido con atuendo navideño: gorros, luces, medias festivas y toda la creatividad posible. Evento gratuito, familiar, amistoso y pet friendly.

5k Corre o Camínalo en la Navidad

Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025

Hora: 6:30 a. m.

Salida: Las Vegas Home Care, Manatí

Registro: Sold out

En beneficio de la Fundación Pisadas de Amor, para llevar esperanza y dignidad a los adultos mayores.

5k La Milagrosa y Día Familiar Navideño

Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parque Wilfredo Ríos Coriano Barrio Anones, Naranjito

Registro: Sold out

La Milla Llanera Toa Baja 2025

Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Barrio Candelaria Arenas, Toa Baja

Registro: MiCarreraPR

5K Navideño 2025

Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 a.m.

Salida: Parque Urbano, Yauco

Registro: Active

5k Salud es Nuestro Regalo 2025

Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025

Hora: 4:30 p.m.

Salida: PryMed, carretera 149, km 13, Ciales

Registro: MiCarreraPR

5k Jingle Run 2025

Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025

Hora: 5:30 p.m.

Salida: Paseo de Damas, Arecibo

Registro: Sold out

Blue Hope 5K

Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025

Hora: 6:30 p.m.

Salida: Balneario El Escambrón, San Juan

Registro: Active

Santa’s 5k Run

Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 a. m.

Salida: Balneario Pico de Piedra, Aguada

Registro: MiCarreraPR

Santa’s 5k Run

Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025

Hora: 5:00 p.m.

Salida: Frente Marítimo, Cataño

Registro: RegiTicket

5k Criollo

Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 a. m.

Salida: Estadio Yldefonso Solá Morales, Caguas

Registro: MiCarreraPR

5k Trulla Atlética

Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025

Hora: 4:30 p.m.

Salida: UPR de Aguadilla

Registro: Sold out

A beneficio del Fondo de Becas de la Oficina de Exalumnos y Filantropía y la Asociación de Atletas Sharks Sport.

5k Siempre Saludable Siempre PR

Fecha: domingo, 21 de diciembre de 2025

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Plaza Pública, Vega Baja

Registro: MiCarreraPR

10k Carrera Fin de Año - Edición 61

Fecha: domingo, 28 de diciembre de 2025

Hora: 4:00 p.m.

Salida: Isabela

Registro: MiCarreraPR

Carrera 10K San Silvestre - Puerto Rico

Fecha: domingo, 28 de diciembre de 2025

Hora: 6:00 a.m.

Salida: Frente al antiguo Hotel Normandie, San Juan

Registro: Sold out

Tags
Carrera pedestreEjercicios
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: