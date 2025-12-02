5k y 10k: Estas son las últimas carreras del año con sabor a Navidad
Que los aires navideños te empujen a seguir corriendo y adoptando un estilo de vida saludable
2 de diciembre de 2025 - 9:54 PM
Si quieres culminar el año haciendo lo que te apasiona, ya sea caminar o correr, los siguientes eventos -muchos de ellos inspirandos en la Navidad-, pueden ser tu oportunidad para cerrar el 2025 en modo atleta. Que los aires navideños te empujen a seguir corriendo y adoptando un estilo de vida saludable.
Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025
Hora: 5:30 a. m.
Salida: Comercio Cash & Carry, Urb. Santa Teresita, Ponce
Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025
Hora: 6:30 a. m.
Salida: El Morro, Viejo San Juan
Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025
Hora: 7:00 a. m.
Salida: Coliseo José “Buga” Abreu, Isabela
Corre o camina con tu mascota y vive una mañana llena de alegría, música y espíritu navideño.
Fecha: sábado, 6 de diciembre de 2025
Hora: 6:30 a. m.
Salida: Paseo Lineal de Isabela (letrero Villas del Mar Hau), Isabela
Ve vestido con atuendo navideño: gorros, luces, medias festivas y toda la creatividad posible. Evento gratuito, familiar, amistoso y pet friendly.
Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025
Hora: 6:30 a. m.
Salida: Las Vegas Home Care, Manatí
Registro: Sold out
En beneficio de la Fundación Pisadas de Amor, para llevar esperanza y dignidad a los adultos mayores.
Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Parque Wilfredo Ríos Coriano Barrio Anones, Naranjito
Registro: Sold out
Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Barrio Candelaria Arenas, Toa Baja
Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025
Hora: 7:00 a.m.
Salida: Parque Urbano, Yauco
Registro: Active
Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025
Hora: 4:30 p.m.
Salida: PryMed, carretera 149, km 13, Ciales
Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025
Hora: 5:30 p.m.
Salida: Paseo de Damas, Arecibo
Registro: Sold out
Fecha: sábado, 13 de diciembre de 2025
Hora: 6:30 p.m.
Salida: Balneario El Escambrón, San Juan
Registro: Active
Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025
Hora: 7:00 a. m.
Salida: Balneario Pico de Piedra, Aguada
Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025
Hora: 5:00 p.m.
Salida: Frente Marítimo, Cataño
Registro: RegiTicket
Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025
Hora: 7:00 a. m.
Salida: Estadio Yldefonso Solá Morales, Caguas
Fecha: domingo, 14 de diciembre de 2025
Hora: 4:30 p.m.
Salida: UPR de Aguadilla
Registro: Sold out
A beneficio del Fondo de Becas de la Oficina de Exalumnos y Filantropía y la Asociación de Atletas Sharks Sport.
Fecha: domingo, 21 de diciembre de 2025
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Plaza Pública, Vega Baja
Fecha: domingo, 28 de diciembre de 2025
Hora: 4:00 p.m.
Salida: Isabela
Fecha: domingo, 28 de diciembre de 2025
Hora: 6:00 a.m.
Salida: Frente al antiguo Hotel Normandie, San Juan
Registro: Sold out
