Bebidas sin alcohol ayudan a reducir el consumo, pero no son para todos

Después de varios años de sobriedad, Logan Denzer decidió probar la cerveza sin alcohol y los cócteles sin alcohol mientras otros a su alrededor bebían alcohol de verdad.

“Mucha gente se siente fuera de lugar” cuando todos los demás están bebiendo, dijo la joven de 27 años de Los Ángeles, quien considera estas bebidas “una excelente solución”.

Millones de estadounidenses están de acuerdo, incluidos otros que se recuperan de la adicción, personas que intentan reducir su consumo de alcohol y el número creciente de adultos jóvenes que renuncian al alcohol por completo.

Han impulsado una industria en auge. Investigaciones recientes demuestran que beber menos, o nada en absoluto, es una forma mucho más saludable de vivir. El alcohol se ha relacionado con cánceres, lesiones y muchos otros problemas.

Aún así, los expertos en salud dicen que las bebidas sin alcohol no son para todos, especialmente si pueden provocar antojos de alcohol. Estas bebidas llamadas NA están destinadas a imitar el alcohol en muchos sentidos, como la apariencia, el olor y el sabor.

“Es importante reconocer que probablemente estos no sean productos únicos para todos”, dijo la investigadora Molly Bowdring de la Universidad de Stanford. “Es posible que veas a compañeros, amigos o familiares usarlos y no tener ningún problema con ellos, pero en realidad todo se reduce a tu propia experiencia individual”.

Las ventas minoristas de vino, cerveza y licores sin alcohol aumentaron a $823 millones el año pasado. Esto según la firma de investigación de mercado NielsenIQ, que dice que más de nueve de cada 10 clientes de NA también compran alcohol.

“Quieren no necesariamente beber durante la semana, o quieren cambiar en una ocasión particular”, dijo Marcos Salazar de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas para Adultos. “Así que pueden tomar una bebida alcohólica y luego una bebida no alcohólica para adultos. A eso se le llama cebra rayada... y de alguna manera extiende la noche”.

La jubilada Ann Kopp Mitchell, quien recientemente probó varias bebidas NA en Monday Morning Bottle Shop en San Diego, hace una versión de esto.

“Si quiero una copa de vino con mi cena, no me siento culpable. Puedo disfrutar esa copa de vino. Y si quiero tomar un licor porque estamos celebrando el cumpleaños de alguien, o champán, lo haré. Pero solo tomaré uno, luego lo dejaré pasar y luego tal vez tomaré uno sin alcohol”, dijo. “Es una forma de continuar con ese patrón social de consumo que disfruto”.

Si bien una cerveza típica tiene alrededor del 5% de alcohol por volumen, las bebidas NA solo pueden tener hasta el 0.5%, aproximadamente lo mismo que un plátano maduro. La gente a veces los elige cuando no quiere estar intoxicada, como antes de hacer ejercicio o conducir.

Una encuesta en línea que Bowdring realizó con sus colegas encontró que la gran mayoría de las personas que beben ambas bebidas dicen que las bebidas NA les ayudan a reducir su consumo de alcohol.

Eso hace que su creciente popularidad sea una tendencia positiva en general, dijo el Dr. Joseph Lee, director ejecutivo de la Fundación Hazelden Betty Ford, una organización de tratamiento y defensa de la adicción.

“Cada vez más, cuando voy a restaurantes, simplemente se ofrecen cócteles sin alcohol, como si estuvieran en el menú y ahora es parte de la norma”, dijo Lee, experto en psiquiatría y medicina de adicciones. “Esas son cosas realmente saludables para ver a un nivel de salud pública más amplio”.

Pero hay una trampa: algunas bebidas, como los cócteles sin alcohol hechos con refrescos y jarabes dulces, tienen altos niveles de azúcar. La Asociación Americana del Corazón recomienda limitar los azúcares añadidos a no más de seis cucharaditas al día para las mujeres y nueve cucharaditas al día para los hombres. Una lata de refresco de 12 onzas por sí sola contiene 10 cucharaditas.

¿Quién debería tener cuidado con las bebidas NA?

El panorama se vuelve más turbio para las personas con problemas de bebida.

Aquellos que ingresan a tratamiento por trastorno por consumo de alcohol dicen que han tenido un éxito mixto al usar bebidas NA para reducir o suspender su consumo de alcohol, dijo Bowdring.

“Contienen muchas de las señales relacionadas con el alcohol”, dijo. “Debido a que son tan similares al alcohol, podría ser que en realidad desencadenen el deseo de consumir alcohol de máxima graduación y pueden llevar a las personas a volver al consumo de alcohol”.

Cuando Denzer se mantuvo sobria por primera vez hace siete años, ella y sus amigos evitaron beber bebidas NA.

“Estábamos bastante opuestos porque decíamos: ‘Bueno, esto sabe a cerveza y llevamos un año sobrios, así que vamos a asociar ese sabor con el alcohol real’”, dijo Denzer, quien fue tratada en Hazelden Betty Ford. “A medida que pasó el tiempo, nos volvimos más abiertos a ello”.

Pero no es para todos, dijo, “particularmente para las personas que son más nuevas en la recuperación o que están en terreno inestable”.

Los expertos coincidieron en que las bebidas NA son más apropiadas para quienes están más avanzados en la recuperación.

“El viaje de cada uno será un poco diferente”, dijo Bowdring. “Animo a la gente a que simplemente sea consciente de cómo estas bebidas les están impactando”.

Esa es la conclusión, incluso para aquellos que no están lidiando con el alcoholismo.