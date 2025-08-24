Opinión
24 de agosto de 2025
Salud
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce el medicamento “estrella” para bajar el colesterol

Un cardiólogo asegura que una dieta saludable y actividad física no son suficientes para controlar sus niveles

24 de agosto de 2025 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las estatinas son medicamentos que bajan los niveles de colesterol y otras grasas en la sangre, actuando principalmente en el hígado para reducir la producción de colesterol y eliminar el colesterol LDL que ya está presente. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Así describió el cardiólogo Jorge Tartaglione al trabajo de las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reducen el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia.



Por otro lado, Tartaglione subrayó que, aunque la actividad física y una dieta saludable contribuyen a controlar los niveles de colesterol, en muchos casos no son suficientes y es necesario un tratamiento con medicación.

“Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fábrica genéticamente en el hígado”, precisó el experimentado cardiólogo, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto

Medicina y fake news

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista en los estudios de LN+.

“Tú entras en las redes y dicen que, si tomas estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, lamentó.

El colesterol no es el responsable de las enfermedades cardiovasculares

Según estudio existe un problema de la células madre de las arterias y no de colesterol

El colesterol malo y sus valores

Tartaglione también hizo referencia a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

  • Una persona sana: menos de 116
  • Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70
  • Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50

Antes de despedirse, el doctor aclaró que, como todos los medicamentos, las estatinas tienen efectos adversos. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
