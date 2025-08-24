Conoce el medicamento “estrella” para bajar el colesterol

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Así describió el cardiólogo Jorge Tartaglione al trabajo de las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reducen el riesgo de infarto, ACV y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia.

Por otro lado, Tartaglione subrayó que, aunque la actividad física y una dieta saludable contribuyen a controlar los niveles de colesterol, en muchos casos no son suficientes y es necesario un tratamiento con medicación.

“Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fábrica genéticamente en el hígado”, precisó el experimentado cardiólogo, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto

Medicina y fake news

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista en los estudios de LN+.

“Tú entras en las redes y dicen que, si tomas estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, lamentó.

El colesterol malo y sus valores

Tartaglione también hizo referencia a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

Una persona sana: menos de 116

Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70

Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50