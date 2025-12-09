Opinión
Colesterol: los seis alimentos que ayudan a prevenirlo y en qué cantidades hay que consumirlos

Una dieta balanceada puede ser determinante para controlar los niveles

9 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
(Shutterstock)
(Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. Así describió el cardiólogo Jorge Tartaglione rl trabajo de las estatinas, un medicamento que contribuye a regular los niveles de colesterol y reduce el riesgo de infarto, un ataque cerebrovascular y enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer y demencia.

Por otro lado, el cardiólogo remarcó que la actividad física y una dieta saludable contribuyen a controlar los niveles de colesterol, pero que en muchos casos no son suficientes y es necesario un tratamiento con medicación.

“Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado“, precisó Tartaglione, en alusión a los pacientes vegetarianos que tienen el colesterol alto.

Medicina y “fake news”

“Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo el especialista.

“Si entras en las redes y dicen que si tomas estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?“, lamentó.

El colesterol malo y sus valores

Tartaglione también hizo referencia a los números estimados respecto al valor del LDL que ciertas personas deberían tener para evitar afecciones cardíacas.

  • Una persona sana: menos de 116
  • Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70
  • Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50

El doctor aclaró que, como todos los medicamentos, las estatinas tienen efectos adversos. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó.

Alimentos para prevenir el colesterol

De acuerdo a los especialistas, los mejores alimentos son aquellos de origen vegetal, ya que presentan altos niveles de fibra, un macronutriente que elimina las toxinas del cuerpo.

Un informe de la Universidad de Harvard, resalta que las guías alimentarias americanas aconsejan un consumo de fibra diaria de entre 20 a 30 gramos.

Se recomienda el consumo de: granos integrales, verduras de hojas verdes, crucíferas, legumbres, frutos secos y frutas.

Colesterol alto en la mitad de los argentinos

La doctora Analía Aquieri, médica cardióloga del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sostuvo que: “Dado que generalmente no hay síntomas inmediatos por tener el colesterol elevado, distintas guías del mundo sugieren tener un primer control entre los 6 y 11 años de edad y luego entre los 17 y 2 ″.

Una vez al año es recomendable realizar un chequeo médico para conocer los valores de colesterol.

“De todas maneras es importante remarcar que la presencia de antecedentes familiares de enfermedades del colesterol hereditarias, o enfermedad cardiovascular a edades tempranas, hacen necesario el control de los niveles de esta sustancia a intervalos menores.

Se debe tener en cuenta el riesgo cardiovascular de cada paciente, en aquellos con riesgo bajo se recomienda reevaluar cada tres años hasta la cuarta década de la vida y luego anualmente”, detalló.

En los últimos años, se ha prestado más atención a las situaciones que podrían afectar la presión arterial en las personas. Estas fluctuaciones en el flujo arterial son uno de los detonantes para provocar un ataque cardíaco, por lo que tanto profesionales de la salud como los pacientes buscan las estrategias adecuadas para mantenerla en niveles correctos.Entre los síntomas más comunes de la presión arterial alta son: dolor de cabeza fuerte, náuseas, vómitos, confusión, cambios en la visión, sangrado nasal, dolor de pecho y fatiga, entre otros. El paciente podrá notar pérdida de fuerza de un lado, dificultad para hablar, pérdida de visión, dolor de cabeza súbito y agudo, un mareo o cualquier combinación de estas.
1 / 10 | ¡Que no te suba la presión! Lo que puede ayudarte a controlarla. En los últimos años, se ha prestado más atención a las situaciones que podrían afectar la presión arterial en las personas. Estas fluctuaciones en el flujo arterial son uno de los detonantes para provocar un ataque cardíaco, por lo que tanto profesionales de la salud como los pacientes buscan las estrategias adecuadas para mantenerla en niveles correctos. - Shutterstock

Riesgos de tener el colesterol LDL alto

  • Aterosclerosis: este componente se acumula en las paredes de las arterias y puede llegar a obstruirlas, así como generar enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares.
  • Enfermedad en las arterias coronarias: se puede producir un dolor fuerte en el pecho, conocido como angina, que deriva en la dificultad para respirar.
  • Accidente cerebrovascular: se puede detectar a raíz del dolor o sensación de entumecimiento en el brazo o lado del cuerpo, así como en mareos o dificultad para comunicarse.
  • Enfermedad arterial periférica: presenta un dolor constante en las piernas cuando se camina.
  • Xantomas: pueden aparecer manchas de tono amarillo en las inmediaciones de los ojos.
ColesterolCorazón SaludableSalud cardiovascularAlimentos
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
